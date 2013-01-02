Анонс на 3 січня
18:15, 02 січня 2013Різне
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03.01.2013 Засідання Кабміну Брифінг голови Державної реєстраційної служби Єфименко
Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується брифінг голови Державної реєстраційної служби Леоніда Єфименка.
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