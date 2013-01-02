Анонс на 3 січня

03.01.2013 Засідання Кабміну Брифінг голови Державної реєстраційної служби Єфименко

Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується брифінг голови Державної реєстраційної служби Леоніда Єфименка. * * * Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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