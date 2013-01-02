ТОП-10 (2 січня)

Обама обіцяє підписати закон про запобігання "фіскальному обриву"

Із 1 січня набув чинності закон про зайнятість населення

В Україні з цього року запроваджується оподаткування операцій з цінними паперами

В Україні введено податок на нерухомість

Аптечні кіоски в Україні заборонено

Максимальна допомога з безробіття тепер становить 4 прожиткові мінімуми

ДПСУ назвала ставки єдиного податку для підприємців-«спрощенців»

Прожитковий мінімум в Україні з 1 січня становить 1108 грн, мінімальна зарплата - 1147 грн

Україна відмовилася від послуг американської компанії з поліпшення іміджу LNG-терміналу

Податкова прийматиме декларації про доходи до 1 травня

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Обама обіцяє підписати закон про запобігання "фіскальному обриву"

Палата представників США пізно ввечері у вівторок, 1 січня, схвалила підтриманий сенатом закон, спрямований на запобігання так званому "фіскальному обриву". Американський президент Барак Обама привітав прийняття документа, додавши, що підпише його, повідомляє BBC.

За словами Б.Обами, угода, досягнута між демократами і республіканцями, відповідає цілям його президентської кампанії: припинення зростання податків для середнього класу і підвищення податків для багатих.

Президент також заявив, що готовий до компромісу в подальших переговорах про бюджет, зазначивши, що потрібно скорочувати держвидатки "збалансовано".

За його словами, заходи економії не повинні призвести до скорочення медичних програм в країні, які, з урахуванням старіння населення, вносять основний внесок у зростаючий державний борг США.

Він назвав схвалений конгресом законопроект про "фіскальний обрив" лише одним кроком з більш широких зусиль щодо зміцнення американської економіки.

Раніше представники республіканської партії США висловили серйозну стурбованість з приводу цього документа. Вони хотіли внести поправки до прийнятого сенатом законопроекту, що передбачають серйозніше скорочення держвидатків. Згодом вони відмовилися від ідеї відправити його на доопрацювання.

Палата піддавалася серйозному тиску, щоб голосування за законопроектом відбулося до того, як в середу вранці відкриються торговельні майданчики.

Заходи, які отримали прізвисько "фіскальний обрив", набули чинності у перший день Нового року після того, як закінчився термін дій податкових пільг, введених ще за президента Джорджа Буша. Однак через те, що 1 січня в США було вихідним днем, їхній вплив на економіку було мінімальним.

Законопроект, підтриманий сенатом, був ухвалений після тривалих переговорів між віце-президентом Джо Байденом і керівництвом республіканців.

Він передбачає підвищення податків для багатих американців. На досягнення угоди про заходи щодо скорочення федеральних витрат відведено ще два місяці.

Багато оглядачів висловлювали побоювання, що у разі провалу законопроекту американська економіка могла знову опинитися в рецесії.

Компромісна угода містить поступку демократів - вони погодилися підняти стелю доходів для підвищення податків до 400 тисяч доларів на рік. Спочатку вони вимагали стелі в 250 тисяч.

Угода передбачає також відстрочку терміном два місяці на набуття чинності раніше прийнятими автоматичними заходами зі скорочення федеральних витрат в обсязі 1,2 трильйона доларів. Це дозволить конгресу і Білому дому розпочати нові переговори.

Крім підвищення ставок прибуткового податку, угода передбачає: підвищення податку на спадщину з 35% до 40% на суми понад 5 млн доларів або 10 млн для сімейної пари, підвищення податків на капітал до 20%, що торкнеться пенсійних фондів та інших форм інвестицій, продовження на рік виплати допомоги з безробіття, що торкнеться двох мільйонів американців, продовження на п'ять років податкових кредитів, які введені в допомогу бідним і незаможним сім'ям.

Довідка УНІАН. Термін "фіскальний обрив" означає, що якби у США не ухвалили новий закон, з 1 січня 2013 року одночасно повинні були вирости податки і скоротитися державні витрати на загальну суму 600 млрд дол.

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Із 1 січня набув чинності закон про зайнятість населення

Із 1 січня в Україні набуває чинності новий закон про зайнятість населення, підписаний Президентом України в серпні 2012 року.

Закон, зокрема, передбачає низку пільг, зокрема зі сплати єдиного внеску, роботодавцям, які працевлаштовують молодь, осіб старших за 50 років або інвалідів на термін більш як два роки з наданням належного розміру заробітної плати.

Закон також передбачає введення стимулів підвищення інвестиційної привабливості регіонів з метою створення нових робочих місць. Малим підприємцям, які працевлаштовують населення, згідно з нормами закону, визначена щомісячна компенсація у розмірі мінімального страхового внеску.

У свою чергу безробітні одержать можливість перенавчання і перекваліфікації за рахунок держави. Законом визначається правовий статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері зайнятості населення і трудової міграції. Бюджет фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття й основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період затверджуватиметься урядом. При цьому зберігається принцип соціального партнерства в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

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В Україні з цього року запроваджується оподаткування операцій з цінними паперами

В Україні набувають чинності положення закону «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків і зборів», яким вводиться оподаткування операцій з цінними паперами.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Президент України Віктор Янукович підписав цей закон, раніше прийнятий Верховною Радою України попереднього скликання.

Відповідно до положень закону, на позабіржові операції з цінними паперами вводиться податок у розмірі 0,1-1,5% вартості цінних паперів, що реалізовуються. При цьому біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, з цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, з цільовими облігаціями від цього податку звільнені.

З критикою цих новацій свого часу виступали професійні організації, що працюють на ринку, включаючи Асоціацію українських банків й Українську асоціацію інвестиційного бізнесу.

Водночас новопризначений міністр доходів і зборів Олександр Клименко упевнений, що введення закону про акциз на операції з цінними паперами не призведе до додаткового навантаження на реальний сектор економіки, а очистить ринок від «сміттєвих паперів» і підштовхне його до цивілізованих умов роботи.

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В Україні введено податок на нерухомість

В Україні з 1 січня набула чинності норма Податкового кодексу про введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платниками якого є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, - власники житлової нерухомості.

Як сказано в кодексі, якщо нерухомість перебуває у власності одразу кількох власників, всі вони є платниками податку на свою частину нерухомості. Якщо нерухомість не поділена, але залишається у власності кількох власників, платником податку може бути один власник за погодженням сторін.

Згідно з нормою закону, не є об'єктом оподаткування житлова площа, яка перебуває у власності держави або територіальних громад, що розташована в зоні відчуження або примусового відселення, що належить дитячим будинкам сімейного типу. Не обкладаються податком гуртожитки, дачні або садові садиби, але не більше однієї з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що перебуває у власності багатодітних сімей та сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більше одного об'єкта нерухомості на сім'ю.

База оподаткування житлової площі, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується для квартир площею 120 кв. м і будинків площею 250 кв. м. Квартири і будинки площею до 120 кв. м і до 250 кв. м, відповідно до Податкового кодексу, не оподатковуються.

Ставка податку розраховується місцевими органами влади на 1 кв. м житлової площі. Зокрема, для квартир площею до 240 кв. м і будинків площею до 500 кв. м ставка податку не може перевищувати 1% від встановленої суми мінімальної заробітної плати (1147 грн на 1 січня 2013 року). Для квартир і будинків більшою площею ставка податку розраховується з урахуванням 2,7% від розміру мінімальної зарплати.

Базовий звітний період для платників податку на нерухомість становить рік.

Податкове повідомлення-рішення про суму податку, обов'язкову до оплати власником нерухомого майна, надсилається йому за місцем розташування об'єкта оподаткування до 1 липня.

Згідно з нормами Податкового кодексу, платник податку на нерухомість має право звернутися до податкових органів з проханням роз'яснити порядок сплати податку, а також розрахунки сум до оплати.

Термін сплати податку становить 60 днів з моменту отримання повідомлення для фізичних осіб - платників податків. Юридичним особам належить здійснювати щоквартальні авансові платежі.

Як повідомляв УНІАН, законодавчі зміни до Податкового кодексу щодо введення податку на нерухоме майно були ухвалені Верховною Радою в кінці травня 2012 року. Тоді ж Кабінет Міністрів України своєю постановою № 476 затвердив порядок надання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

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Аптечні кіоски в Україні заборонено

Лікарські засоби реалізовуватимуться лише через аптеки чи аптечні пункти. З 29 грудня 2012 року втратили чинність норми законодавства, які дозволяли суб’єктам господарювання здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засобами через аптечні кіоски, повідомляє прес-служба Державної служби з лікарських засобів.

Вимога щодо закриття аптечних кіосків обґрунтована тим, що з точки зору якості обслуговування населення лікарськими засобами зазначені аптечні заклади не забезпечують належного рівня надання фармацевтичних послуг.

Зокрема, в аптечному кіоску допускалась відсутність торговельного залу, норматив площі аптечного кіоску дуже обмежений, умови зберігання лікарських засобів постійно порушуються.

Припинення існування аптечних кіосків не буде мати суттєвого впливу на можливість громадян скористатися послугами аптечних закладів. Тенденція розвитку аптечної мережі дає можливість стверджувати, що перевага віддається створенню аптечних закладів у формі аптек. На кінець грудня 2012 року в Україні функціонує майже 14,8 тис. аптек. На аналогічну дату 2005 року цей показник становив 9,4 тис. аптек.

З 2005 року значно зменшився такий показник, як навантаження на один аптечний заклад. За розрахунками, які виключають аптечні кіоски, станом на кінець грудня 2012 року один аптечний заклад (аптека або аптечний пункт) обслуговує 2264 населення, у той час, як наприкінці 2005 року цей показник становив 3190. Зауважимо, що в Європейському Союзі в середньому одна аптека обслуговує 3,5 тис. чоловік.

Характерними у цьому розрізі є регіони України, в яких наприкінці 2012 року залишилась найбільша кількість кіосків порівняно з іншими, тоді як забезпеченість населення аптеками та аптечними пунктами у них вища, ніж у середньому по Україні.

Наприклад, у таких областях, як Одеська та Дніпропетровська, навантаження на один аптечний заклад (аптеку або аптечний пункт) становить відповідно 2144 та 2217 осіб, що нижче від середнього показника по Україні.

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Максимальна допомога з безробіття тепер становить 4 прожиткові мінімуми

Максимальна допомога з безробіття з 1 січня 2013 року становитиме 4 прожиткові мінімуми і не буде прив'язана до середньої зарплати у регіоні.

Такі положення передбачені новим законом про зайнятість населення, який набуває чинності з 1 січня 2013 року, повідомив голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський.

«Максимальна допомога з безробіття становитиме 4 прожиткових мінімуми. У середньому - понад 4 тис. грн. Це суттєве збільшення», - наголосив М.Бродський.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон України "Про зайнятість населення".

Зі свого боку в жовтні 2012 року уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Очікується, що в результаті реалізації програми в 2017 році чисельність зайнятого населення збільшиться до 21,4 млн. осіб, з яких офіційно працевлаштованими будуть майже 17 млн.

Прожитковий мінімум на 1 січня становить 1108 грн.

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ДПСУ назвала ставки єдиного податку для підприємців-«спрощенців»

Із 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для платників податків першої групи становитиме 10% від розміру мінімальної зарплати (1147 грн), для платників другої групи - 20% розміру мінімальної зарплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держподатслужби у Києві з посиланням на положення Податкового кодексу, які набули чинності з 1 січня 2013 року, що встановлюють ставки єдиного податку для фізичних осіб - суб'єктів підприємництва, що використовують спрощену систему оподаткування. «Таким чином, в 2013 році щомісячний розмір єдиного податку для суб'єктів підприємництва, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, становитиме 114,7 грн для платників податків 1-ої групи і 229,4 грн для платників податків 2-ої групи», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи відносяться дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи відносяться фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, які набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема, були введені 5 і 6 групи «спрощенців».

Як повідомляв УНІАН, обсяг надходжень до державного бюджету від сплати єдиного податку підприємцями, що працюють за спрощеною системою оподаткування, за 10 місяців 2012 року становив 2,9 млрд грн, що втричі більше за минулорічний показник.

У державному бюджеті на 2013 рік обсяг збору єдиного податку передбачено у розмірі 4,572 млрд грн.

Нагадаємо також, що 24 грудня указом Президента України Віктора Януковича на базі Державної податкової служби і Державної митної служби створено Міністерство доходів і зборів. Міністром був призначений Олександр Клименко, який очолював Державної податкової служби з листопада 2011 року.

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Прожитковий мінімум в Україні з 1 січня становить 1108 грн, мінімальна зарплата - 1147 грн

З 1 січня 2013 року розмір прожиткового мінімуму в Україні в розрахунку на одну людину в місяць становить 1108 грн, мінімальної зарплати - 1147 грн.

Такі зміни передбачені законом України «Про державний бюджет на 2013 рік».

У законі також сказано, що в погодинному вимірі мінімальна зарплата становитиме з 1 січня - 6,88 грн на годину, з 1 грудня - 7,3 грн на годину.

До 1 грудня 2013 прожитковий мінімум буде збільшений до 1176 грн, а мінімальна зарплата - до 1218 грн.

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня 2013 року становитиме 972 грн, з 1 грудня - 1032 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становитиме з 1 січня 1210 грн, а з 1 грудня - 1286 грн.

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Україна відмовилася від послуг американської компанії з поліпшення іміджу LNG-терміналу

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами відмовилося від консультаційних послуг компанії APCO Worldwide Inc. (США) щодо поліпшення іміджу та інформування потенційних інвесторів про умови реалізації проекту будівництва LNG-терміналу в Україні.

Про це повідомляється на веб-порталі "Державні закупівлі".

Як йдеться у повідомленні, підставою для відмови від співпраці з APCO Worldwide є відсутність подальшої потреби в послугах компанії.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Національний проект «LNG-термінал» створений для координації роботи з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу («LNG-термінал») завершено компанією Socoin 30 січня 2012 і затверджено Кабінетом Міністрів на засіданні 8 серпня. Згідно ТЕО, проект може бути реалізований на протязі 49 місяців. Перші обсяги газу Україна планує отримати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% +1 акція.

26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал», яка викликала скандал.

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Податкова прийматиме декларації про доходи до 1 травня

Державна податкова служба України, яка незабаром увіллється в новостворене Міністерство доходів і зборів, нагадала, що в країні стартувала кампанія з декларування доходів, і декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як сказано в повідомленні, для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису і відповідного програмного забезпечення. З деталями подачі декларації можна ознайомитися на офіційному сайті ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, на 1 липня 2012 року до органів ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.

Можливість подавати декларації в електронному вигляді з'явилася з відкриттям Центру сертифікації ключів електронного підпису, який почав роботу в травні 2012 року. При цьому кампанія із загального декларування може бути запроваджена в Україні вже в 2014 році.

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