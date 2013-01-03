МЗС вважає образливим коментар російського дипломата про відносини Києва з МС

У МЗС України вважають образливим коментар директора департаменту економiчного спiвробiтництва МЗС РФ Олександра Горбаня щодо взаємовiдносин Києва з Митним союзом.

Про це йдеться в коментарі директора департаменту iнформацiйної полiтики МЗС України Олега Волошина, розміщеному на сторінці МЗС України в мережі Фейсбук.

"Українське МЗС не може залишити без уваги вкрай недипломатичне й образливе стосовно України iнтерв'ю пана Горбаня", - зазначає О.Волошин.

Він наголосив, що Україна в переговорах iз Митним союзом, як i в переговорах з Європейським Союзом або будь-якою iншою мiжнародною органiзацiєю, дбає виключно про свої нацiональнi iнтереси.

"Тому нам абсолютно незрозумiлий дещо iстеричний тон пана Горбаня, який вiн допустив у своєму коментарi щодо вiдносин України з МС", - сказав О.Волошин.

За його словами, Україна розраховує, що надалi високопрофесiйне росiйське МЗС коментуватиме таку делiкатну тему стриманiше i з повагою до своїх партнерiв.

Як повідомлялося, директор департаменту економiчного спiвробiтництва МЗС РФ О.Горбань заявив, що Росiя не знижуватиме для України цiну на газ.

"Щодо вимог продавати Українi газ за такими самими цiнами, як Бiлорусi, то вони нездiйсненнi. Росiя на це не пiде. Чого б це?", - сказав вiн, зазначивши, що Росiя i Бiлорусь - члени Митного союзу і рухаються до Єдиного економiчного союзу. За його словами, росiйська сторона запропонувала Українi вступити до Митного союзу й отримувати газ за тими самими цiнами, що й Бiлорусь.

"Але Україна хоче одночасно зберегти два вектори: i вступити до Євросоюзу, де на неї особливо й не чекають, i взяти участь у Митному союзi, але тiльки за тими параметрами, якi їй вигiднi. Але так не буває. Не можна бути трiшки вагiтним", - сказав О.Горбань.

Як повідомляв УНІАН, питання співпраці України з Митним Союзом будуть обговорюватися під час візиту до України міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова 13-14 січня 2013 року. За інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, обсяг імпорту російського газу і споживання Україною цього виду палива в 2013 році може бути озвучений вже наступного тижня (7-13 січня).