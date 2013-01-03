Лавров їде до України для підготовки візиту Януковича до Москви - політолог

Візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова до України може бути пов’язаний із підготовкою державного візиту Президента України Віктора Януковича до Москви, зокрема, з формуванням програми візиту.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

«Тому і новий міністр (міністр закордонних справ України Леонід Кожара - УНІАН) поїде до Москви також із підготовкою цього візиту, але паралельно будуть відбуватися переговори щодо підписання якихось нових угод», - сказав В.Фесенко і додав, що не виключає, що на дату візиту В.Януковича до Росії можуть готувати угоди, пов’язані з Митним союзом або ЄврАзЕС.

«Питання Митного союзу не закрите. Переговори будуть продовжуватись. Те, що не відбувся візит Януковича до Москви, і не були підписані відповідні документи, означає лише те, що на той момент не було знайдено взаємоприйнятного компромісу», - сказав В.Фесенко.

Він наголосив, що ключовими фігурами в напрацюванні угод між Росією та Україною щодо МС та газової сфери є прем’єр-міністри країн, віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко та міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Якщо відбудуться їхні візити до Москви найближчим часом, це означатиме, що продовжується переговорний процес щодо нової газової угоди, а відповідно може обговорюватись і питання взаємодії між Україною і Митним союзом. Але такі питання – вже сфера компетенції прем’єр-міністра», - сказав експерт.

Також В.Фесенко висловив переконання, що візит до Москви міністра доходів і зборів України Олександра Клименка означатиме серйозну фазу переговорів щодо тієї чи іншої форми участі України в Митному союзі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 січня, перед засіданням Кабінету Міністрів міністр закордонних справ України Леонід Кожара повідомив, що під час візиту до України міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 13-14 січня 2013 року обговорюватимуться питання співпраці України з Митним союзом.

"13-14 січня до України прибуває міністр закордонних справ (Російської Федерації - УНІАН). Ці перші місяці ми активізуємо діалог з РФ щодо форматів співпраці України з МС не будучи членом Союзу", - сказав Л.Кожара. До того ж він не деталізував, які додаткові питання виноситимуться на обговорення під час візиту С.Лаврова до України. "Це (порядок денний візиту - УНІАН) узгоджується", - сказав Л.Кожара.

Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співпрацю, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції. На думку глави уряду, у співпраці і з МС, і з Євросоюзом Україна вважає пріоритетом свої економічні інтереси. Прем'єр також зазначив, що будь-які угоди з МС підписуватимуться тільки після того, як будуть знайдені узгоджені рішення про співпрацю з цією організацією.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".