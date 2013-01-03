Янукович: результати 2012 року виявилися значно гіршими, ніж прогнозувалося

Президент України Віктор Янукович заявляє, що результати 2012 року виявилися значно гіршими, ніж прогнозувалося.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда в Украине". (повний текст інтерв’ю буде опубліковано у друкованій версії газети 4 січня - ред.)

Водночас, за словами глави держави, ключовим, «можна сказати, історичним» досягненням є успішне проведення Євро-2012. «Світ відкрив для себе Україну з найкращого боку. Наші зусилля і витрати повністю виправдали себе», - сказав В.Янукович.

Серед інших яскравих подій минулого року Президент також назвав обрання нового парламенту і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Відповідаючи на запитання, за якими критеріями проходив відбір на посади міністрів і чому Президент вирішив залишити на посту глави уряду Миколу Азарова, В.Янукович відзначив, що знає М.Азарова як досвідченого і відповідального управлінця. «Саме на його плечі ліг порятунок України від дефолту, який нам прогнозували багато іноземних експертів у 2010 році. Водночас варто визнати, що попередній склад Кабінету Міністрів не повністю виконав поставлені завдання з проведення реформ і забезпечення зростання економіки. Це призвело до того, що результати 2012 року виявилися значно гіршими, ніж прогнозувалося», - зокрема, заявив Президент України.

Саме тому, за його словами, перед новим урядом висунуто завдання спільно з ученими і підприємцями в найкоротші терміни підготувати заходи щодо структурної розбудови економіки з метою розширення внутрішнього ринку.

«Серед ключових інструментів досягнення цієї мети я бачу впровадження активної політики імпортозаміщення, перехід до системної політики соціальної справедливості і продовження політики дерегулювання», - відзначив В.Янукович, додавши, що, виходячи з висунутих завдань, і відбиралися претенденти на посади керівників відомств.