Природні катаклізми у 2012 році були менш "убивчими" для людей і фінансів, ніж у попередньому

Через повені, урагани, посуху та інші природні катастрофи в минулому році в цілому у всьому світі загинуло 9,5 тис. осіб, а завдана матеріальна шкода становила 122 млрд євро. Такі дані навела сьогодні в німецькому Мюнхені страхова компанія "Мюнік Ре", пише ІТАР-ТАСС.

Найчастіше природні катаклізми відбувалися у США. Лише ураган "Сенді", що залишив без даху над головою тисячі жителів штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут, завдав шкоди на 38 млрд євро, що становить майже третину від загальної суми, сказано в доповіді компанії. Найбільшу кількість життів забрав тайфун "Бофа" на Філіппінах, в результаті удару якого загинуло понад 1 тис. осіб і було зруйновано 65,5 тис. будинків.

Наслідки природних катастроф минулого року виявилися не такими значними, ніж у 2011 р., коли стався землетрус магнітудою 9 і утворилося цунамі, що накрило низку префектур Японії. Того року в результаті катаклізмів загинуло 27,2 тис. осіб, а матеріальна шкода становила 300 млрд євро.

Найбільші втрати зареєстрували в 1983 році, коли у світі через удари стихії загинуло до 300 тис. осіб.

"У 2012 році лише невелика кількість природних катастроф сталася на території держав, що розвиваються, де гуманітарні наслідки для населення можуть бути куди більш серйозними", - йдеться у доповіді "Мюнік Ре".