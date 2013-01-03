ТОП-10 (3 січня)

Питання співробітництва України та Митного союзу обговорять у Києві 13-14 січня

Прогноз імпорту російського газу в 2013 році озвучать наступного тижня

Кадастрова карта стала доступною через Інтернет

Світові фондові ринки позитивно відреагували на бюджетний компроміс у США

Мінфін залучив 1 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні 3 січня

Нацкомісія з цінних паперів хоче вдосконалити роботу акціонерних товариств

Азаров вимагає від Королевської регулярних звітів про виплату зарплати

Азаров обіцяє пільги пріоритетним інвестпроектам

«Енергоринок» залучить в «Ощадбанку» кредит на 800 млн грн

Янукович: результати 2012 року виявилися значно гіршими, ніж прогнозувалося

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Питання співробітництва України та Митного союзу обговорять у Києві 13-14 січня

Питання співпраці України з Митним союзом обговорюватимуться під час візиту до України міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова 13-14 січня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням Кабінету Міністрів повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

"13-14 січня до України прибуває міністр закордонних справ (Російської Федерації - УНІАН). Ці перші місяці ми активізуємо діалог з РФ щодо форматів співпраці України з МС не будучи членом Союзу", - сказав Л.Кожара. До того ж він не деталізував, які додаткові питання виноситимуться на обговорення під час візиту С.Лаврова до України. "Це (порядок денний візиту - УНІАН) узгоджується", - сказав Л.Кожара

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співпрацю, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції. На думку глави уряду, у співпраці і з МС, і з Євросоюзом Україна вважає пріоритетом свої економічні інтереси. Прем'єр також зазначив, що будь-які угоди з МС підписуватимуться тільки після того, як будуть знайдені узгоджені рішення про співпрацю з цією організацією.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного Союзу".

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Прогноз імпорту російського газу в 2013 році озвучать наступного тижня

Обсяг імпорту російського газу і споживання Україною цього виду палива у 2013 році може бути оприлюднений вже наступного тижня, повідомив УНІАН міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

"Щодо балансу наступного тижня детально доповім", - сказав міністр.

За його словами, ціна газу також залишається питанням обговорення з російським газовим монополістом - компанією «Газпром». Відповідаючи на запитання про те, якою буде вартість палива для України найближчими місяцями, міністр відповів: "Працюватимемо".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Леонід Кожара перед сьогоднішнім засіданням Кабінету Міністрів повідомив журналістам, що 13-14 січня під час візиту до Києва міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова буде продовжено обговорення питань співпраці України з Митним союзом.

Раніше представники російського уряду заявляли, що Росія може піти на зниження ціни на газ для України лише після її приєднання до Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 11 місяців 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м. Раніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявляв, що Україна поточного року скоротить імпорт російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься тільки за даний об'єм.

Нагадаємо, контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка розповсюджується на 80% об'єму закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного об'єму на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна мала б сплатити щонайменше 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний об'єм.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує на збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, яку закладено до Державного бюджету на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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Кадастрова карта стала доступною через Інтернет

З 2 січня через інтернет можна переглянути кадастрову карту.

Як повідомляє прес-служба Держземагентства, на початку дня через велику кількість відвідувань офіційний сайт земельного відомства не витримав навантажень трафіку. Фахівці земельного відомства звернулись з проханням до бажаючих ознайомитись з публічною кадастровою картою заходити безпосередньо за електронною адресою: (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta).

Нагадаємо, що публічна кадастрова карта є лише одним із елементів загальної Національної кадастрової системи, яка також запускається з початку року. Крім того, відкривається доступ до бази даних кадастру для нотаріусів, банків (для забезпечення кредитних операцій), іпотечних закладів та ліцензіатів – організацій, які ведуть землевпорядні роботи.

Картографічна технологія, яку застосовують фахівці земельного відомства при створенні кадастру, включає десятки характеристик земельної ділянки. Вона надає найбільш рентабельні і точні модуси для опису наділів землі. Електронні дані Державного земельного кадастру стають платформою для успішної міжвідомчої взаємодії щодо ведення містобудівного, лісового, водного та інших галузевих кадастрів. Це загалом дає повну та чітку картину ресурсів країни, контроль та управління ними.

«Тепер в Україні є кадастр. Він повністю прозорий, автоматизований і високотехнологічний. Україна одна з останніх країн в Європі, яка будує систему державного кадастру, тому її розробники – фахівці Держземагентства України та Центру ДЗК – на базі геоінформаційної системи скористалися кращим програмним забезпеченням, новітніми хай-тек розробками та обладнанням», - зазначає голова Держземагентства України Сергій Тимченко.

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Світові фондові ринки позитивно відреагували на бюджетний компроміс у США

Світові ринки відповіли зростанням на укладення угоди про запобігання "фінансового обриву" в США, зокрема, індекс Dow Jones виріс при відкритті торгів на 1,8%, а європейські ринки піднялися в середньому на 2%, повідомляє BBC.

Заходи, які отримали прізвисько "фіскальний обрив", набули чинності в перший день Нового року після того, як закінчився термін дій податкових пільг, введених ще за президента Джорджа Буша.

Законопроект, підтриманий сенатом, ухвалили після тривалих переговорів між віце-президентом Джо Байденом і керівництвом республіканців.

Він передбачає підвищення податків для багатих американців. На досягнення угоди про заходи щодо скорочення федеральних витрат відведено ще два місяці.

Багато оглядачів висловлювали побоювання, що в разі провалу законопроекту американська економіка могла знову опинитися в рецесії.

Провал цієї угоди означав би негайне введення автоматичних заходів зі скорочення дефіциту федерального бюджету США і підвищення податків, що могло ввергнути найбільшу в світі економіку Америки в нову рецесію.

Досягнутий в останню хвилину компроміс відклав підвищення податків на 536 млрд доларів, а також зниження федеральних витрат на 109 млрд доларів.

Підвищення податків на заробітну плату є найзначнішою з цих заходів за обсягами зібраних коштів, кількістю платників податків, яких вона торкнеться, і впливу на економіку.

Такий податок стягується з усіх працюючих в США. Три роки тому адміністрація президента Барака Обами ввела скорочену ставку цього податку, знизивши її з 6,2% до 4,2% з метою стимулювання споживчого попиту.

На думку політиків і експертів, невирішеними залишаються два питання - розміри державного боргу та заходи щодо скорочення дефіциту федерального бюджету. Законодавцям надана відстрочка на два місяці для досягнення нового компромісу.

Соціальні витрати постійно зростають - у найближчі десятиліття, з виходом на спокій покоління, народженого після Другої світової війни, вони перетворяться в головну статтю витрат державної скарбниці США.

Більшість оглядачів попереджають, що нинішню компромісну угоду надасть дуже короткий і обмежений за масштабами вплив на стан світової економіки.

Компромісна угода містить поступку демократів - вони погодилися підняти межу доходів для підвищення податків до 400 тисяч доларів на рік. Спочатку вони вимагали межі в 250 тисяч.

Угода передбачає також відстрочку в два місяці на введення в дію раніше прийнятих автоматичних заходів зі скорочення федеральних витрат в обсязі 1,2 трильйона доларів.

Крім підвищення ставок прибуткового податку, угода передбачає: підвищення податку на спадщину з 35% до 40% на суми понад 5 млн доларів або 10 млн для сімейної пари, підвищення податків на капітал до 20%, яке торкнеться пенсійних фондів та інших форм інвестицій, продовження на рік виплати допомоги з безробіття, яке торкнеться два мільйони американців, продовження на п'ять років податкових кредитів, які введені в допомогу бідним і незаможним сім'ям.

Довідка УНІАН. Термін "фіскальний обрив" означає, що якщо б у США не було ухвалено нового закону, з 1 січня 2013 року одночасно повинні були вирости податки і скоротити державні витрати на загальну суму 600 млрд дол.

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Мінфін залучив 1 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні 3 січня

Міністерство фінансів України в четвер, 3 січня, залучило до державного бюджету 1,006 млрд грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, Мінфін розмістив 5-річні держоблігації під 14,3% річних. Була подана лише одна заявка на купівлю держпаперів.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оголосив про проведення у четвер, 3 січня, позапланового аукціону з ОВДП, тоді як згідно з оприлюдненим раніше графіком проведення ОВДП-аукціонів на січень в поточному місяці планувалося провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

У грудні Мінфін провів лише один аукціон з продажу ОВДП 18 грудня, на якому розмістив дворічні папери на 48,2 млн дол.

Довідка УНІАН. Станом на 3 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 185,82 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 66,05 млрд грн, нерезидентів - 5,44 млрд грн.

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Нацкомісія з цінних паперів хоче вдосконалити роботу акціонерних товариств

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку розробила законопроект про внесення змін до ряду законодавчих актів щодо діяльності акціонерних товариств і винесла його на розгляд Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Нацкомісії Дмитро Тевельов під час брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Ми розробили законопроект про удосконалення діяльності акціонерних товариств, який вносить зміни до цілого ряду законодавчих актів – зокрема про держреєстрацію підприємців, про аудиторську діяльність, про функціонування фондового ринку та ін.», - сказав Д.Тевельов.

За його словами, пропоновані нововведення стосуються удосконалення механізму викупу акцій у дрібних акціонерів, зокрема за допомогою поліпшення процедур ринкової оцінки вартості акцій, питань проведення зборів акціонерів шляхом заочного голосування й опитування, існування корпоративного секретаря. У законі також прописуються принципи і механізми надання інформації, а також її зміст.

«Цей закон покликаний врегулювати питання корпоративної культури і корпоративного управління, яке далеке від найкращих світових стандартів. Це відставання буде подолано. Ми змінюємо наші практики і норми і приводимо їх у відповідність до кращих світових стандартів», - наголосив Д.Тевельов.

Довідка УНІАН. Закон України «Про акціонерні товариства» було прийнято у вересні 2008 року. Закон визначає порядок створення, діяльності акціонерних товариств, їхній правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

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Азаров вимагає від Королевської регулярних звітів про виплату зарплати

Прем'єр-міністр Микола Азаров вимагає від міністра соціальної політики Наталії Королевської проводити щотижневий моніторинг виплати зарплати і соціальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету Міністрів.

Глава уряду зазначив, що наприкінці минулого року в окремих регіонах виникли затримки з виплатою заробітної плати бюджетникам.

"До того ж у більшості областей - наголошую, у більшості областей - керівники органів місцевої влади, а це їх особиста відповідальність, зуміли мобілізувати ресурси і самостійно вирішити проблему. Безвідповідальність інших керівників довелось компенсувати уряду. Із державного бюджету було додатково виділено 3,3 млрд грн на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів усіх рівнів. На 1 січня боргів, як ми і обіцяли, немає", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що вимагає від керівників міністерств і відомств, регіональних адміністрацій з перших днів нового року взяти цю ситуацію під особливий контроль.

"Зарплати, відпускні, лікарняні, соціальні допомоги тощо повинні виплачуватись повністю і вчасно. Треба організувати роботу таким чином, щоб раз і назавжди поставити крапку в цій темі. Вимагаю також, щоб Міністерство соціальної політики запровадило щотижневий моніторинг виплати зарплати і соціальної допомоги. І регулярно доповідало уряду про стан справ. У нашому порядку денному більше не повинно бути питання боргів із зарплати", - наголосив М.Азаров.

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Азаров обіцяє пільги пріоритетним інвестпроектам

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що серед пільг при реалізації пріоритетних інвестиційних проектів буде передбачено скасування сплати ввізного мита на імпортне обладнання, яке не випускається в Україні, а також введення для них нульової ставки на прибуток до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, виступаючи на засіданні Кабінету Міністрів України.

«Інвестиційним проектам у пріоритетних галузях нададуть державну підтримку у вигляді звільнення від сплати ввізного мита на обладнання, яке не випускається в Україні, а також в оподаткуванні прибутку інвестиційного проекту за нульовою ставкою до 2017 року», - сказав очільник уряду. До того ж він заявив, що на довгостроковій основі такі стимули від держави одержать тільки успішні проекти, які на практиці доведуть свою ефективність. «Наголошую, що це не пільги, які діють незалежно від результату, а заохочення, які можна і скасувати, якщо позитивного ефекту немає. За цим мають ретельно стежити відповідні міністерства і відомства», - сказав М.Азаров.

Серед галузей, де інвестпроекти особливо вітатимуться, М.Азаров назвав сільськогосподарське машинобудування, авіаційну промисловість, суднобудування.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Президент України Віктор Янукович дав доручення проаналізувати ефективність податкових пільг як стимулу розвитку галузей і реального сектору економіки. Водночас, за оцінками Мінфіну, за рахунок дії податкових пільг і преференцій національні виробники у 2012 році одержать додатковий прибуток у сумі близько 62 млрд грн, у 2013 році цей показник сягне 70 млрд грн. Пізніше, у жовтні 2012 року нинішній міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що Держподатслужба має намір до лютого 2013 року проаналізувати ефективність надання податкових пільг окремим підприємствам і цілим галузям промисловості України.

Відзначимо також, що загальний інвестиційний ресурс від надання пільг суб'єктам господарювання у Державному бюджеті на 2013 рік зафіксовано на рівні 70,4 млрд грн, зокрема за рахунок пільг щодо податку на додану вартість - 35 млрд грн і щодо податку на прибуток – 30,7 млрд грн.

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«Енергоринок» залучить в «Ощадбанку» кредит на 800 млн грн

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, залучить в державного «Ощадбанку» кредит у розмірі 800 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується залучити строком на 1 рік.

Кінцевий термін укладення договору - 28 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2012 Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

Законопроект містить пропозиції щодо створення дієвого і конкурентного ринку шляхом врегулювання питань функціонування ринку електричної енергії України на принципах: вільного вибору енергопостачальника споживачем; рівності прав на продаж і купівлю електричної енергії; рівній можливості доступу до магістральних та міждержавних і/або місцевих (локальних) електричних мереж ; рівних можливостей доступу до ринку електричної енергії; функціонування конкурентних ринків електричної енергії: ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, роздрібного ринку електричної енергії; забезпечення безперебійності електропостачання споживачам шляхом врегулювання діяльності гарантованих постачальників електроенергії; гарантування повноти і своєчасності фінансування розрахунків за електроенергію з гарантованими енергопостачальниками; врегулювання принципів розрахунків між учасниками ринку електричної енергії, впровадження рахунків із спеціальним режимом використання та механізму розподілу коштів за принципом алгоритму.

Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

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Янукович: результати 2012 року виявилися значно гіршими, ніж прогнозувалося

Президент України Віктор Янукович заявляє, що результати 2012 року виявилися значно гіршими, ніж прогнозувалося.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда в Украине". (повний текст інтерв’ю буде опубліковано у друкованій версії газети 4 січня - ред.)

Водночас, за словами глави держави, ключовим, «можна сказати, історичним» досягненням є успішне проведення Євро-2012. «Світ відкрив для себе Україну з найкращого боку. Наші зусилля і витрати повністю виправдали себе», - сказав В.Янукович.

Серед інших яскравих подій минулого року Президент також назвав обрання нового парламенту і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Відповідаючи на запитання, за якими критеріями проходив відбір на посади міністрів і чому Президент вирішив залишити на посту глави уряду Миколу Азарова, В.Янукович відзначив, що знає М.Азарова як досвідченого і відповідального управлінця. «Саме на його плечі ліг порятунок України від дефолту, який нам прогнозували багато іноземних експертів у 2010 році. Водночас варто визнати, що попередній склад Кабінету Міністрів не повністю виконав поставлені завдання з проведення реформ і забезпечення зростання економіки. Це призвело до того, що результати 2012 року виявилися значно гіршими, ніж прогнозувалося», - зокрема, заявив Президент України.

Саме тому, за його словами, перед новим урядом висунуто завдання спільно з ученими і підприємцями в найкоротші терміни підготувати заходи щодо структурної розбудови економіки з метою розширення внутрішнього ринку.

«Серед ключових інструментів досягнення цієї мети я бачу впровадження активної політики імпортозаміщення, перехід до системної політики соціальної справедливості і продовження політики дерегулювання», - відзначив В.Янукович, додавши, що, виходячи з висунутих завдань, і відбиралися претенденти на посади керівників відомств.

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УНІАН