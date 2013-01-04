Янукович вважає, що Україні варто адаптувати законодавчо норми Митного союзу

Україні варто розглянути можливість адаптації в національному законодавстві тих норм Митного союзу, які б не суперечили її міжнародним зобов'язанням.

Про це сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю газеті “Комсомольская правда в Украине”.

Він підкреслив, що зараз над цим питанням працюють експерти з обох сторін.

“Планувалося, що до 18 грудня (дата планованого приїзду В.Янукович до Москви - УНІАН), візиту до Росії вони підготують конкретні пропозиції. Але зустріч довелося перенести на пізніший термін через те, що експертам поки не вдалося узгодити всі нюанси майбутніх домовленостей”, - зазначив він.

За словами В.Януковича, “Україна сьогодні шукає інструменти й можливості для взаємовигідного співробітництва з цим інтеграційним об'єднанням. Адже не варто забувати, що країни Митного союзу є величезним ринком збуту української продукції, товарооборот України з цією організацією перевищує 60 млрд доларів США”.

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