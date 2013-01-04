70% поляків задоволені своїм життям - опитування

Варшава. 71% громадян Польщі, яка є найбільшим західним безпосереднім сусідом України та членом Європейського Союзу, задоволені своїм життям, в тому числі 20% - "дуже задоволені". За останній рік кількість "дуже задоволених" своїм життям зросла удвічі - з 10% в 2011 році.

Про це свідчать результати опитування СBOS, опубліковані сьогодні «Газетою Виборчою».

Найбільше поляків тішать їхні діти - 92% опитаних згадали про них, 82% - їхнє сімейне життя, 78% - місце життя, 77% - друзі та знайомі, та 59% - робота та здоров'я.

За даними CBOS, за останні 18 років кількість поляків задоволених своєю фінансовою ситуацією зросла до 23 з 9%, а матеріальними статками - до 51 з 24%.

Професор Януш Чапінський, коментуючи результати цього опитування виданню Gazeta Wyborcza, сказав, що люди традиційно своє життя оцінюють краще, ніж інших.

"Це явище називається "оптимістична ілюзія". І хоча може видаватися невиправданим оптимізмом, це необхідно нам для нормального життя", - відзначає він.

CBOS в рамках цього дослідження опитав 1135 осіб.

Довідка УНІАН. За даними Європейської Комісії, 38-мільйонна Польща продемонструвала за останні 5 років найвищий темп розвитку своєї економіки серед усіх 27 держав ЄС - майже 19% на фоні економічному спаду в частині європейських держав.

Водночас рівень заробітків поляків залишається нижчим, ніж середній в Євросоюзі, що робить привабливою працю за кордоном, де, за офіційними даними, працює близько 2 млн поляків.

За даними останнього опитування TNS Polska, майже 70% поляків незадоволені діяльністю свого уряду, котрий був сформований за результатами виборів восени минулого року.