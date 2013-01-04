Розгляд касації у справі ЄЕСУ призначено на 21 січня

Розгляд поданої Кабінетом Міністрів касаційної скарги на рішення Київського апеляційного господарського суду, який залишив у силі рішення про виплату урядом України боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії, призначено на 21 січня.

Про це йдеться у постанові суду № 5011-61/11340-2012 від 26 грудня 2012 року, оприлюдненій на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

"Відкласти розгляд заяви Державної казначейської служби України і Кабінету Міністрів України про зупинку виконання судового рішення Господарського суду міста Києва від 19.09.2012 року до судового засідання, яке відбудеться 21 січня 2013 року", - йдеться у постанові суду.

Як повідомлялося, Міноборони РФ звернулося до Господарського суду Києва стосовно виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами корпорації ЄЕСУ. Так, російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Держказначейство. Цей борг, як стверджують у Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі з Юлією Тимошенко не виконала гарантовану урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставки корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

Зі свого боку представник корпорації ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є державною гарантією, а ЄЕСУ не змогла виконати поставки в повному обсязі через тиск з боку державних органів України.

19 вересня 2012 року Госпсуд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ щодо боргу ЄЕСУ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Проте 25 вересня представник Кабінету Міністрів України оскаржив це судове рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Ці скарги були об'єднані в одне провадження.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив у силі рішення про виплату Кабміном України боргів ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

17 грудня Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Апеляційного господарського суду Києва.