ТОП-10 (4 січня)

Кабмін хоче поліпшити життя для іноземних інвесторів в Україні

Азаров доручив Арбузову скоротити негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу

ЗАЗ до 1 лютого зупинив виробництво автомобілів

Бурова установка «Незалежність» прибула до України з турецького порту

Мінфін 8 січня проведе аукціон з продажу ОВДП

Кожара і Лавров у Чернівцях обговорять формат співпраці України з Митним союзом

В Україні створять Інтернет-портал з надання адмінпослуг

«Енергоатом» хоче залучити в «Укрексімбанку» ще 80 млн дол.

Янукович вважає, що Україні варто адаптувати законодавчо норми Митного союзу

«Київгаз» закупить у приватної компанії газ для промспоживачів на 1,2 млрд грн

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Кабмін хоче поліпшити життя для іноземних інвесторів в Україні

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів і перелік першочергових законопроектів, запланованих до розгляду в першому півріччі 2013 року і покликаних поліпшити діяльність іноземних інвесторів в Україні.

Про це сказано в розпорядженні уряду № 1074, опублікованому на сайті Кабміну.

Згідно з планом, до середини січня Мінекономрозвитку спільно з низкою інших відповідальних відомств має внести свої пропозиції щодо удосконалення процедури державної реєстрації іноземних інвестицій та порядку її анулювання. У лютому за сприяння Міністерства фінансів і Міністерства доходів і зборів, створеного на базі Державної податкової служби і Державної митної служби, в Україні буде введена система електронного документообігу та електронного декларування. У лютому ж заплановані до розгляду пропозиції щодо вдосконалення законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності та підвищення безпеки харчових продуктів. До травня Міністерство освіти і науки, молоді та спорту має уточнити та подати на розгляд уряду перелік обладнання і матеріальних носіїв, які можна використовувати в домашніх умовах для відтворення фонограм або відеоматеріалів.

До травня Держслужба з регуляторної політики і підприємництва спільно з Мінекономрозвитку повинна представити проект закону про внесення змін до чинного законодавства в частині державного контролю за господарською діяльністю підприємств і скасування дублюючих функцій органів влади у цій сфері.

До 1 серпня Кабмін має намір розглянути проект закону про трансферну освіту.

Нагадаємо, що презентація проекту закону про трансферну освіту відбулася у грудні 2012 року. На думку нинішнього керівництва Міністерства доходів і зборів законопроект може бути розглянутий Кабміном і поданий до Верховної Ради вже у січні поточного року.

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Азаров доручив Арбузову скоротити негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу

Прем'єр-міністр України Микола Азаров назвав першочергові завдання уряду в сфері економічного розвитку на 2013 рік і доручив першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову взяти під свій контроль реалізацію програми імпортозаміщення і забезпечити скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем'єр-міністра України.

Крім того, згідно з повідомленням, С.Арбузову доручено контролювати питання ефективного регулювання державної тарифної політики, а також жорстко контролювати надання і аналіз фінансових планів підприємств держсектора.

За словами глави уряду, також С.Арбузов повинен забезпечити підвищення виконавчої дисципліни в органах виконавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович призначив новий склад Кабінету Міністрів. Також 24 грудня Президент своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов з 2010 року обіймав посаду голови Національного банку.

Також Президент України своїм указом розподілив повноваження між віце-прем'єр-міністрами України. Зокрема, до сфери відповідальності першого віце-прем'єр-міністра С.Арбузова входить здійснення аграрної і продовольчої політики, політики економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики, питання фінансів, доходів і зборів.

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ЗАЗ до 1 лютого зупинив виробництво автомобілів

Запорізький автомобілебудівний завод (ПАТ «ЗАЗ» м. Запоріжжя) до 1 лютого зупинив випуск автомобілів.

Як повідомили УНІАН на заводі, випуск припинено з 1 січня 2013 року.

Згідно з повідомленням, «з початку року ЗАЗ працює в черговому режимі: виробництво зупинено, на роботу виходять лише представники обслуговуючих підрозділів, а так само підрозділів, відповідальних за відвантаження раніше випущених автомобілів».

За словами співрозмовника агентства, у такому «черговому режимі» завод буде працювати до 1 лютого.

Серед основних причин зупинки виробництва на Запорізькому автомобілебудівному заводі його представники називають введення утилізаційного збору Росією, негативно позначилося на експортному потенціалі заводу і високі кредитні ставки в банках України, вкрай негативно позначаються на рівні попиту на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-листопаді 2012 року в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування скоротилася на 25,8% - до 66,6 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАВТО».

ПАТ «ЗАЗ» у 2011 році збільшив чистий прибуток у 10,8 разів, порівняно з 2010 роком, до 107,663 млн грн.

У 2011 році ЗАЗ збільшив випуск автомобілів на 33,86% у порівнянні з 2010 р. - до 60 862 штук.

Експорт авто виробництва ПАТ «ЗАЗ» у 2011 році в порівнянні з 2010 р. збільшився більш ніж на 40% - з 21 717 до 30 590 автомобілів.

У квітні 2012 року голова правління ПАТ «ЗАЗ» Микола Євдокименко заявляв про те, що завод планує виробити в 2012 році 67 тис. автомобілів, що на 10% більше, ніж у 2011 році. У вересні він уточнив, що підприємство планує виробити близько 55 тис. автомобілів.

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Бурова установка «Незалежність» прибула до України з турецького порту

Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» наприкінці грудня 2012 року прибула до України з турецького порту Гіресун.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Чорноморнафтогаз».

Згідно з повідомленням, буксири-судна забезпечення «Мис Тарханкут» і «Федір Урюпін» провели буксирування самопідйомної плавучої бурової установки «Незалежність» із турецького порту Гіресун до Криму.

«Бурова установка була встановлена на рейді бази буріння й облаштування Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» біля кримського селища Чорноморське й пройшла митне оформлення», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що саме буксирування бурової зайняло чотири доби, подолавши шлях у 418 миль.

Як повідомляв раніше УНІАН, великий український видобувник газу - ДАТ «Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» на одеському родовищі природного газу до кінця 2012 року.

Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» була спроектована й побудована на сінгапурській судноверфі Keppel FELS у 2012 році.

Оснащена найсучаснішим обладнанням, і, разом із СПБУ «Петро Годованець», стане найбільш високотехнологічною та потужною СПБУ в Чорноморському регіоні.

Має найкращі характеристики в своєму класі як за глибиною постановки (до 120 м), так і за глибиною буріння (9 144 м). Здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки.

За погодними умовами СПБУ здатна працювати при штормі з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів на годину.

Одеське й Безіменне газові родовища відкрито в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння й було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність коштів роботи було призупинено. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися лише геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дозволило збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.

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Мінфін 8 січня проведе аукціон з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України оголосило про проведення аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 січня.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Як і планувалося, на аукціоні 8 січня інвесторам запропонують стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років (дорозміщення), а також номіновані у валюті держоблігації зі строком обігу 2 і 3 роки. Крім того, Мінфін запропонує 5-річні валютні ОВДП з можливістю дострокового погашення.

Як повідомляв УНІАН, на позаплановому ОВДП аукціоні 3 січня Мінфін залучив до державного бюджету 1,006 млрд грн, розмістивши 5-річні держоблігації під 14,3% річних. Була подана лише одна заявка на купівлю держпаперів.

Згідно з графіком ОВДП аукціонів на січень, в поточному місяці Мінфін планує провести чотири аукціони 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 4 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 185,804 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 66,009 млрд грн, нерезидентів - 5,451 млрд грн.

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Кожара і Лавров у Чернівцях обговорять формат співпраці України з Митним союзом

14 січня 2013 року у м. Чернівці під головуванням міністра закордонних справ України Леоніда Кожари та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова відбудеться чергове, сьоме засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

В рамках засідання планується розглянути питання діяльності структурних органів Підкомітету, зокрема, підкомісій з питань боротьби з новими викликами та загрозами, прикордонного та консульського співробітництва, врегулювання регіональних конфліктів у контексті головування України в ОБСЄ, а також взаємодії на міжнародній арені.

Окрема увага приділятиметься економічній складовій українсько-російського партнерства, зокрема шляхам співпраці України з Митним союзом.

За підсумками заходу передбачається підписання підсумкового Протоколу засідання Підкомітету та Плану взаємодії між МЗС України та МЗС Росії на 2013 рік.

Департамент інформаційної політики МЗС України розпочинає акредитацію представників засобів масової інформації на висвітлення сьомого засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва УРМК під головуванням міністрів закордонних справ України та РФ.

Засідання відбудеться в Чернівецькому Національному Університеті ім. Юрія Федьковича.

Також заплановано зустріч Л.Кожари та С.Лаврова з професорсько-викладацьким складом та студентами Чернівецького Національного університету ім. Ю.Федьковича.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня міністр закордонних справ України Л.Кожара повідомив, що під час візиту до України міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 13-14 січня 2013 року обговорюватимуться питання співпраці України з Митним союзом.

"13-14 січня до України прибуває міністр закордонних справ (Російської Федерації - УНІАН). Ці перші місяці ми активізуємо діалог з РФ щодо форматів співпраці України з МС не будучи членом Союзу", - сказав Л.Кожара. При цьому він не деталізував, які додаткові питання виноситимуться на обговорення під час візиту С.Лаврова до України. "Це (порядок денний візиту - УНІАН) узгоджується", - сказав Л.Кожара.

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В Україні створять Інтернет-портал з надання адмінпослуг

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, які надаватимуться за допомогою Інтернету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації, Кабінет Міністрів на своєму засіданні 3 січня схвалив відповідну постанову.

Портал стане офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг та дозволить його користувачам завантажувати і заповнювати в електронній формі заяви та інші документи, необхідні для отримання адміністративних послуг.

Заяви можна буде подавати за допомогою сучасних засобів телекомунікаційного зв’язку.

Портал міститиме інформацію про центри надання адміністративних послуг та адреси для електронної пошти суб’єктів надання цих послуг, реєстр адміністративних послуг, реквізити нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг, електронні форми заяв та інших документів.

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«Енергоатом» хоче залучити в «Укрексімбанку» ще 80 млн дол.

Компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити у «Державного експортно-імпортного банку України» («Укрексімбанк», м. Київ) кредит у розмірі 80 млн доларів.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік.

Кінцевий термін підписання договору - 26 січня 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, за період з жовтня по грудень «Енергоатом» залучив кредитні кошти в розмірі близько 800 млн грн в «Альфа-Банку» і «Укрексімбанку», 35 млн доларів у Amsterdam Trade Bank, а також 600 млн євро у Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 26 грудня дозволив оператору всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» до кінця 2012 року випустити процентні облігації на 1,7 млрд грн.

Компанія випустить іменні процентні облігації на десятирічний термін за ставкою не вище 18% річних.

Залучені кошти будуть направлені на фінансування поточної діяльності і поповнення обігових коштів «Енергоатому».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

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Янукович вважає, що Україні варто адаптувати законодавчо норми Митного союзу

Україні варто розглянути можливість адаптації в національному законодавстві тих норм Митного союзу, які б не суперечили її міжнародним зобов'язанням.

Про це сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю газеті “Комсомольская правда в Украине”.

Він підкреслив, що зараз над цим питанням працюють експерти з обох сторін.

“Планувалося, що до 18 грудня (дата планованого приїзду В.Янукович до Москви - УНІАН), візиту до Росії вони підготують конкретні пропозиції. Але зустріч довелося перенести на пізніший термін через те, що експертам поки не вдалося узгодити всі нюанси майбутніх домовленостей”, - зазначив він.

За словами В.Януковича, “Україна сьогодні шукає інструменти й можливості для взаємовигідного співробітництва з цим інтеграційним об'єднанням. Адже не варто забувати, що країни Митного союзу є величезним ринком збуту української продукції, товарооборот України з цією організацією перевищує 60 млрд доларів США”.

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«Київгаз» закупить у приватної компанії газ для промспоживачів на 1,2 млрд грн

Компанія «Київгаз» закупить у маловідомої приватної компанії «Екогазконтракт» (м. Київ) 285 млн куб. м природного газу на суму 1,2 млрд грн для перепродажу промисловим споживачам.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, постачання природного газу за даним контрактом будуть здійснюватися до кінця 2013 року.

Кінцевий термін укладення контракту - 23 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київгаз» (Київ) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Києві.

28,46% акцій ПАТ «Київгаз» належать територіальній громаді міста. Крім того, місто контролює ще 60% акцій «Київгазу». Цей пакет у 2006 році був переданий «Київенергохолдингу», у статутному фонді якого місту належить 61%.

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