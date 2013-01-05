Міністр закордонних справ Швеції звинуватив Росію в економічному шантажі України

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт звинуватив Росію в економічному шантажі України.

«Очевидно, що Росія використовує важкий економічний шантаж, щоб змусити Україну змінити політичний курс», - написав він у себе в Twitter увечері у п'ятницю, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Приводом для цього висловлювання стала заява, зроблена директором Департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Олександром Горбанем 1 січня. Він сказав, що Москва не збирається знижувати ціну на газ для України, оскільки та мусить зробити для себе вибір: або вона вступає в Європейський Союз, або бере участь в Митному союзі і автоматично одержує зниження ціни.

Як повідомляв УНІАН, у МЗС України розцінюють як образливий коментар О.Горбаня про взаємини Києва з Митним союзом.

Про це йдеться в коментарі директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олега Волошина, розміщеному на сторінці МЗС України в мережі Facebook.

Він наголосив, що Україна в переговорах із Митним союзом, як і в переговорах з ЄС чи будь-якою іншою міжнародною організацією, піклується лише про свої національні інтереси. "Тому нам абсолютно незрозумілий дещо істеричний тон пана Горбаня, який він собі дозволив у своєму коментарі про відносини України з МС", - відзначив О.Волошин.

За його словами, Україна розраховує, що надалі високопрофесійний російський МЗС коментуватиме таку делікатну тему більш стримано і з повагою до своїх партнерів.

Раніше О.Горбань заявив, що Росія не знижуватиме для України ціну на газ. "Що стосується вимог продавати Україні газ за такими ж цінами, як і Білоруссю, то вони нездійснимі. Росія на це не піде. З чого б це?", - сказав він, зазначивши, що Росія і Білорусь - члени Митного союзу і рухаються до Єдиного економічного союзу. За його словами, російська сторона запропонувала Україні вступити в Митний союз і одержувати газ за тими самими цінами, що і Білорусь. "Але Україна хоче одночасно зберегти два вектори: і вступити в Євросоюз, де на неї особливо і не чекають, і взяти участь в Митному союзі, але тільки за тими параметрами, які їй вигідні. Але так не буває. Не можна бути трішки вагітним", - сказав О.Горбань.

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