Конгрес США офіційно оголосив Обаму переможцем президентських виборів

Конгрес США підбив підсумки президентських виборів, що відбулися 6 листопада, офіційно оголосивши їх переможцем Барака Обаму.

Це сталося на спільному засіданні сенату і палати представників Конгресу, повідомляє ІТАР-ТАСС. Засідання відбулося під головуванням віце-президента США демократа Джозефа Байдена, який є за Конституцією головою сенату, і спікера палати представників республіканця Джона Бейнера.

В урочистій обстановці на засіданні були зачитані сертифіковані підсумки голосування, підготовлені всіма 50 штатами і столичним федеральним округом Колумбія. Ці бюлетені членів колегії вибірників були внесені на засідання в двох скриньках з червоного дерева. Кожен бюлетень зачитувався спеціально призначеними законодавцями – членами рахункової комісії. Відповідно до остаточних результатів, 332 голоси подано за Б.Обаму і 206 – за його суперника-республіканця Мітта Ромні.

“Оголошені результати є достатньою підставою для того, щоб визнати підсумки президентських виборів", – заявив Дж.Байден, який формально був старшим посадовцем на засіданні.

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