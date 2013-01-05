Янукович сподівається у відносинах з Іспанією вийти на новий рівень стосунків

Президент України Віктор Янукович сподівається, що відносини між Україною та Іспанією цього року набудуть нового виміру.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться у вітанні В.Януковича Королю Іспанії Хуану Карлосу І з нагоди ювілею.

У вітанні зазначається: «Ваша Величносте! Від імені народу України та від мене особисто прийміть щирі вітання з нагоди Вашого 75-річчя. Хотів би побажати Вам, Ваша Величносте, міцного здоров'я, благополуччя та подальших успіхів у Вашій відповідальній діяльності. Упевнений, що традиційно дружні відносини, які склалися між Україною та Іспанією, сприятимуть подальшій розбудові взаємовигідного двостороннього співробітництва і цього року набудуть нового виміру. Прошу прийняти запевнення у моїй вельми високій повазі».