Редакція сайту «УНІАН-економіка» вітає всіх з Різдвом Христовим!

У це світле свято бажаємо миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ!

Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

Не заглядайте цього світлого дня в інтернет - краще подивіться в обличчя близьких та коханих; вирвіться хоч на день із суєтного калейдоскопу новин - замисліться про найважливішу "НОВИНУ" цього дня - Христос народився, славімо Його!

З 8 січня сайт працюватиме за звичайним графіком.