З Різдвом Христовим!
16:50, 06 січня 2013Різне
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Редакція сайту «УНІАН-економіка» вітає всіх з Різдвом Христовим!
У це світле свято бажаємо миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ!
Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
Не заглядайте цього світлого дня в інтернет - краще подивіться в обличчя близьких та коханих; вирвіться хоч на день із суєтного калейдоскопу новин - замисліться про найважливішу "НОВИНУ" цього дня - Христос народився, славімо Його!
З 8 січня сайт працюватиме за звичайним графіком.
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