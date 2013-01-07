У Тернополі встановили найбільшу в Україні шопку

У Тернополі у церкві Святого апостола Петра встановили найбільшу в Україні шопку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН настоятель храму отець Юстиніан, висота шопки - 17 м, ширина - майже 30 м.

У центрі композиції – ясла з новонародженим Ісусом, Йосипом та Марією. Поруч - фігури мудреців, які йдуть вклонитися новонародженому, а також монахів. Фігури виготовлені у людський ріст.

«Ми стараємось щороку покращити нашу шопку. Цього року додали ще рухомі фігури Святих Володимира та Ольги, а також наших митрополитів: Андрея Шептицького і Йосипа Сліпого, які віддають поклін Ісусові», – розповів о.Юстиніан.

У композиції є й інші рухомі фігури: ангели рубають колоду, віл та ослик кивають головами, крутяться водяний млин і дитяча карусель, Святий Франциск смикає за мотузку і б’є у дзвін. Довкола видніються будинки із світлом у вікнах, а позаду – старовинне місто.

Встановлюють величезну шопку у храмі Святого Петра, яким опікуються францисканці, вже 18 років поспіль. Усі фігури, макети будинків та інші деталі шопки власноруч виготовляють парафіяни і монахи.