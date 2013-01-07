Президент Сирії запропонував план виходу країни з кризи, що включає й загальну амністію

Президент Сирії Башар Асад запропонував план поетапного виходу з кризи, що включає створення нового уряду і оголошення загальної амністії після проведення конференції з національного діалогу.

"Першим етапом виходу з кризи має стати зобов'язання іноземних держав про припинення фінансової підтримки терористів. На другому етапі - скликання урядової конференції з національного діалогу. Третім - створення нового уряду і оголошення загальної амністії", - сказав Б.Асад сьогодні у своєму зверненні до сирійського народу з приводу ситуації в країні, передає РІА «Новости».

Промову Б.Асада було організовано в оперному залі Дамаска. Виступ Б.Асада транслювали багато зарубіжних телеканалів.

Як повідомлялося, конфлікт між силами озброєної опозиції і урядовими військами не припиняється в Сирії з березня 2011 року. За даними ООН, жертвами протистояння за цей час стали більш як 60 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.