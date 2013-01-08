Анонс на 8 січня

Біля прокуратури м. Києва відбудеться акція «Прокурори, захистіть заповідник «Стародавній Київ» від церковників-забудовників!». У Десятинному провулку, 3-5, на місці зруйнованої забудовниками історичної пам'ятки 1857 р. і фундаменту більш ніж 1000-літнього Княжого палацу, Українська Православна Церква (Київський патріархат) почала будівництво офісно-житлового центру. Громадські активісти вимагають від прокуратури м. Києва скасувати дозвільні документи на будівництво і рішення Київради про виділення земельної ділянки під забудову Десятинного провулка.

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