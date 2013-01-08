ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Ринок вторинної нерухомості Києва закінчив рік зі стабільними показниками» пише: за підсумками грудня 2012 року, порівняно з листопадом, середня вартість вторинного житла в Києві збільшилася на 0,05% і становила 16130 грн/кв м, що свідчить про продовження тренда цінової стабільності на ринку...

http://delo.ua/business/rynok-vtorichnoj-nedvizhimosti-kieva-okonchil-god-so-stabilnymi-po-193911/

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Також «Дело» в публікації «Банкіри пішли в суд відстоювати право продавати заставні квартири з прописаними неповнолітніми» пише: на розгляді у Вищому адміністративному суді України перебуває принципова для функціонування банківської системи справа...

http://delo.ua/finance/bankiry-poshli-v-sud-otstaivat-pravo-prodavat-zalogovye-kvartir-193746/

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«Дело» в публікації «За III квартали українці нарахували 941 млн дол. з-за кордону» пише: а втім, цей показник нижче, ніж у 2 кварталі 2012 року...

http://delo.ua/ukraine/za-iii-kvartal-ukraincy-nachislili-941-mln-iz-za-rubezha-193935/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Цигарки та алкоголь знову подорожчають», в якому пише: курці майже відразу після заборони куріння в громадських місцях отримали черговий «подарунок» від влади. З 1 січня змінилися ставки акцизу на тютюнові вироби, що призведе до подорожчання сигарет нижнього цінового сегмента вартістю до 5-6 грн.

http://www.kommersant.ua/doc/2101086

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Рік за два», в якому пише: у Партії регіонів спробують утримати контроль над прийняттям рішень у парламенті щонайменше до кінця 2013 року. За цей час Верховна Рада не зможе прийняти будь-яких історичних рішень, а зосередиться на таких питаннях, як наповнення держбюджету і підтримання президентської влади, вважають експерти. З наближенням дати виборів глави держави розстановка сил у Раді буде змінюватися на користь найбільш рейтингового кандидата в президенти...

http://www.kommersant.ua/doc/2097905

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«Сегодня» в публікації «На цьому тижні депутати попрацюють в залі тільки два дні» пише: у п'ятницю відбудеться закрита перша сесія парламенту сьомого скликання...

http://www.segodnya.ua/politics/power/Na-etoy-nedele-deputaty-porabotayut-v-zale-tolko-dva-dnya.html

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Також «Сегодня» в публікації «Експерт: Українці перестали вірити банкам і почали вкладати гроші в нерухомість» пише: як запевняє аналітика, число інвестицій у квадратні метри зростає...

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Ekspert-Ukraincy-perestali-verit-bankam-i-nachali-vkladyvat-dengi-v-nedvizhimost.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Репутацію компанії Зіяда Манасіра суд оцінив у рекордну суму» пише: діловий лист у «Газпром» ціною в 10 млн рублів склав ображений неувагою до своєї продукції директор компанії-постачальника...

http://izvestia.ru/news/542458

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Також «Известия» в публікації «Жителі Камбоджі насторожилися до росіян» пишуть: до в'язниці, де сидить російський бізнесмен, а тепер ще й пірат Сергій Полонський з двома товаришами, веде стежка з жовтого піску. Майже як доріжка з жовтої цегли. Тільки закінчується вона не країною Оз, а виправним закладом камбоджійської провінції Сіануквіль...

http://izvestia.ru/news/542544

(УНІАН)