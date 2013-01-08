У ВР зареєстровано проект постанови про звільнення Арбузова з посади голови НБУ
15:01, 08 січня 2013Різне
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Президент України Віктор Янукович вніс в парламент проект Постанови про звільнення Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України.
Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.
Проект зареєстрований під номером 1199. Подання - 24.12.2012.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент В.Янукович затвердив новий склад Кабінету Міністрів на чолі з прем'єром Миколою Азаровим, і призначив С.Арбузова першим віце-прем'єром.
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