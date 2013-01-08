Анонс на 9 січня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка та голови Державного агентства земельних ресурсів Сергія Тимченка.

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Про цінову ситуацію в Україні за підсумками 2012 року". На прес-конференції Валерій Литвицький розповість про причини та наслідки формування супернизької динаміки цін, про прогнози розвитку ситуації в 2013 році, а також про роль Національного банку України у забезпеченні цінової стабільності в державі.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Будуть розглядатися: Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"; Проект Закону про введення мораторію на примусову реалізацію житла тощо.

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