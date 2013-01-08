ТОП-10 (8 січня)

Українські заробітчани у 3 кв. 2012 року відправили на батьківщину майже мільярд доларів

Ціни виробників промпродукції у 2012 році зросли на 0,3%

"Нафтогаз" заплатив за імпортований у грудні газ на суму 618 млн дол.

13 вугільних підприємств до березня підготують до приватизації

Фонд держмайна в 2012 році суттєво недовиконав план надходжень від приватизації

АМКУ підрахував, що економічний ефект від його роботи в 2012 році становив 1,2 млрд грн

Власник «Дельта Банку» Лагун хоче купити «Сведбанк»

Мінфін залучив 533,6 млн дол. на ОВДП-аукціоні 8 січня

Кабмін створить делегацію для переговорів з ЄБРР і Euratom за проектом підвищення безпеки АЕС

Доходи бюджету в 2012 році зросли на 10% - до 346 млрд грн

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Українські заробітчани у 3 кв. 2012 року відправили на батьківщину майже мільярд доларів

Українці вислали з інших країн своїм родинам у 3 кварталі 2012 року майже мільярд доларів, повідомляє ТСН з посиланням на НБУ.

Так, за даними регулятора, тільки в III кварталі працівники переслали через міжнародні системи переказів 941 мільйон доларів, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2011 року, проте значно менше, ніж за II квартал 2012 року, коли в Україну перевели 1,8 мільярда доларів. Як повідомлялося, обсяг грошових переказів із-за кордону в 2011 році склав 7,019 мільярда доларів, що становить 4,2% ВВП за вказаний період.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону в третьому кварталі 2012 року становив 1,947 млрд дол., що відповідає 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни (за підсумками першого кварталу м.р. цей показник був на рівні 4,4% ВВП, другого кварталу - 4%).

НБУ постановою № 476 від 16 листопада, зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше протягом одного місяця для однієї людини. Вимога обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів і в російських рублях.

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Ціни виробників промпродукції у 2012 році зросли на 0,3%

В Україні ціни виробників промислової продукції у грудні порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в листопаді порівняно з жовтнем 2012 року не змінилися, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 1,8%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.

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"Нафтогаз" заплатив за імпортований у грудні газ на суму 618 млн дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розплатилася з російським монополістом «Газпромом» за одержаний у грудні газ, сплативши близько 618 млн дол. Про це УНІАН повідомила представник прес-служби «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в 4-му кварталі становила близько 430 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що обсяг імпорту російського газу і споживання Україною цього виду палива в 2013 році може бути озвучений вже цього тижня. За його словами, ціна газу також залишається питанням обговорення з російським газовим монополістом компанією «Газпром».

Водночас міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляв, що 13-14 січня під час візиту до Києва міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова буде продовжено обговорення питань співпраці України з Митним союзом. Раніше представники російського уряду заявляли, що Росія може піти на зниження ціни на газ для України лише після її приєднання до Митного союзу.

Нагадаємо, що Україна за 11 місяців 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м. Раніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявляв, що Україна в поточному році скоротить імпорт російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься лише за даний обсяг.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна мала б сплатити щонайменше 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» чекає збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок. Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м. Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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13 вугільних підприємств до березня підготують до приватизації

Міністерство енергетики та вугільної промисловості визначило 13 вугільних підприємств, керівники яких повинні не пізніше 3 березня 2013 року провести передприватизаційну підготовку ввірених їм об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.

Про це сказано в наказі №1004, опублікованому на сайті міністерства.

Згідно з наказом, до таких підприємств входять «Волиньвугілля», «Донецька енергетична компанія», «Макіїввугілл», «Красноармійськвугілля», «Артемвугілля», «Львіввугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля», «Донбасантрацит».

Керівники зазначених підприємств повинні тепер не пізніше 3 числа кожного місяця інформувати про хід виконання наказу Департамент майнових відносин і управління корпоративними правами Міненерговугілля. Міністерський контроль за виконанням наказу приписали здійснювати заступнику міністра Сергію Чеху.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про особливості приватизації вуглевидобувних підприємств».До об'єктів приватизації належать вуглевидобувні підприємства як єдині майнові комплекси; шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси; розрізи як єдині майнові комплекси; акції, що належать державі в статутних капіталах акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації або корпоратизації державних вуглевидобувних підприємств.

Закон передбачає, що особливими умовами приватизації вуглевидобувних підприємств є продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження в державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації державних вуглевидобувних підприємств.

Крім того, особливістю є встановлення термінів до трьох років з дня завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинки виконавчого провадження і мораторію на порушення справ про банкрутство вуглевидобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.

Мораторій не застосовується до рішень про виплату зарплати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальних (майнових) збитків, нанесених каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів і рішень про стягнення заборгованості зі сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування й заборгованості зі сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, а також до рішень про стягнення заборгованості за електричну енергію та послуги з її передачі та розподілу; переоформлення на покупця (інвестора) об'єкту приватизації діючих спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин без проведення аукціону.

Президент України Віктор Янукович підписав закон на початку травня 2012 року.

Нагадаємо також, що в грудні 2012 року Мінфін вийшов із заявою, згідно з якою виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації та передачі в концесію державних вуглевидобувних підприємств і шахт, сума держпідтримки вугільної галузі в 2013 році скоротиться на 4,7 млрд грн – із 14,6 до 9,9 млрд грн, зокрема витрати із собівартості готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – із 9,9 до 7,8 млрд грн. Приватизація державних вугільних підприємств дозволить у 2013 році скоротити витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору на 4,7 млрд грн.

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Фонд держмайна в 2012 році суттєво недовиконав план надходжень від приватизації

Надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн грн, що становить 67,6% річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

За інформацією прес-служби, надходження від оренди держмайна за підсумками минулого року становили 1 млрд 56 млн грн (127% плану), дивідендів із пакетів акцій, що перебувають у держвласності - 575 млн грн (208%).

Нагадаємо, минулого року кошти надійшли від приватизаційного продажу акцій «Західенерго» (1,9 млрд грн), «Донецькобленерго» (467,6 млн грн), «Вінницяобленерго» (176,2 млн грн), «Закарпаттяобленерго» (140,7 млн грн), «Дніпроенерго» (1,179 млрд грн), «Дніпрообленерго» (660,1 млн грн), «Крименерго» (256,1 млн грн), «Харківська ТЕЦ-5» (339,9 млн грн), а також акцій низки облгазів.

Всього у 2012 р. планувалося отримати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 830 млн грн, дивідендів - 276 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Фонд держмайна перевиконав план надходжень від приватизації держмайна на 15%, направивши до державного бюджету України 11,488 млрд грн. (план 2011 р. - 10 млрд грн.).

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АМКУ підрахував, що економічний ефект від його роботи в 2012 році становив 1,2 млрд грн

Обсяг штрафів, накладених Антимонопольним комітетом України за порушення конкурентного законодавства в 2012 році, становив 687 млн грн, а економічний ефект від припинених порушень – 1,2 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

Як сказано в повідомленні, обсяг накладених штрафів у 9 разів перевищує показник 2011 року. При цьому обсяг коштів, перерахованих до бюджету за накладеними штрафними санкціями, в повідомленні не зазначається, при цьому наголошується, що їх обсяг у 1,7 раза перевищує показники 2011 року.

Водночас, за даними АМКУ, комітет розглянув 6,5 тис. заяв і клопотань про порушення конкурентного законодавства. За результатами виданих рекомендацій вдалося запобігти понад 5,8 тис. випадків порушень.

Крім того, зазначається в повідомленні, комітет провів велику роботу з удосконалення нормативно-правової бази із захисту конкуренції в Україні. Зокрема, прийнято закон про розмежування повноважень органів влади у сфері природних монополій та у сфері зв'язку, затверджено Порядок надання до комітету заяв про звільнення від відповідальності за участь у картелях, крім того, затверджено Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання щодо спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Співробітники комітету також розробили низку законопроектів про захист конкуренції та концепцію Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 роки.

У рамках подальшої розробки програми, за даними комітету, заплановано огляд конкурентного права й політики з боку Конференції ООН із торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Антимонопольний комітет України проводив понад 500 розслідувань на 164 ринках, зокрема аграрному, паливному, на ринках надання послуг ЖКГ, у сфері охорони здоров'я та мобільного зв'язку. Крім того, фахівці відомства почали розслідування за новими напрямками, а саме: масштабне дослідження діяльності торгових мереж, ринків риби та морепродуктів, ринку карамелі, відносин у сфері обороту товарів медичного призначення.

АМК також припинив понад 4 тис. порушень конкурентного законодавства і видав 190 рекомендацій про припинення дій, що містять ознаки порушень конкурентного законодавства. В рамках вдосконалення своєї діяльності АМКУ виступив з ініціативою розглянути у Верховній Раді законопроект про врегулювання питань контролю за дотриманням конкурентного законодавства, проведення експертиз, а також розрахунку штрафів і порядку їх накладення. Представники комітету також взяли участь у 97 судових засіданнях.

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Власник «Дельта Банку» Лагун хоче купити «Сведбанк»

Власник «Дельта Банку» Микола Лагун веде переговори про купівлю «Сведбанку», дочірньої структури Swedbank AB (Швеція) в Україні, повідомив УНІАН співробітник «Сведбанку».

За його словами, документи щодо придбання ще не підготовлені і не підписані, але на даний час представниками сторін здійснюється попередня оцінка, в т.ч. юридична експертиза правовстановлюючих документів і попередня оцінка активів.

За результатами проведених попередніх переговорів і за підсумками експертизи документів за участю материнського банку Swedbank AB рішення про угоду може бути ухвалене вже до кінця поточного тижня.

Також співробітник «Сведбанку» повідомив, що зараз реалізацію стратегії виходу банку з українського ринку припинено.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року акціонери «Сведбанку» ухвалили рішення збільшити статутний капітал на 800 млн. грн до 6,24 млрд грн або на 14,7%.

Довідка УНІАН. «Сведбанк» (раніше «ТАС-Комерцбанк») є дочірнім банком шведської фінансової групи Swedbank (частка в капіталі банку становить 99,99%), працює на ринку України з 1991 року.

За даними Національного банку на 1 жовтня 2012 року, банк входив до групи великих банків і посідав 34-е місце за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня становили 5,59 млрд грн, кошти клієнтів – 0,38 млрд грн, власний капітал – 0,64 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк зазнав збитків у розмірі 0,25 млрд грн.

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Мінфін залучив 533,6 млн дол. на ОВДП-аукціоні 8 січня

Міністерство фінансів України у вівторок, 8 січня, залучило до державного бюджету 533,612 млн. дол. на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін залучив 2 млн. дол. від розміщення ОВДП, номінованих у валюті, терміном обігу 2 роки і дохідністю 8,5% річних, а також 531,612 млн. дол. від розміщення 5-річних валютних ОВДП з можливістю дострокового погашення і дохідністю 7,5%. Щодо кожного із зазначених інструментів було подано одну заявку.

Водночас міністерство не задовольнило 1 заявку на 3-річні валютні держпапери з дохідністю 9% річних і 4 заявки на гривневі ОВДП терміном обігу 9 місяців з дохідністю 20% річних.

Держпапери з терміном обігу 5 і 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, на позаплановому ОВДП-аукціоні 3 січня Мінфін залучив до державного бюджету 1,006 млрд грн, розмістивши 5-річні держоблігації під 14,3% річних. Було подано лише одну заявку на купівлю держпаперів.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, у поточному місяці Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. На 8 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 186,785 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 66,099 млрд грн, нерезидентів - 5,451 млрд грн.

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Кабмін створить делегацію для переговорів з ЄБРР і Euratom за проектом підвищення безпеки АЕС

Президент України Віктор Янукович доручив уряду створити делегацію для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським співтовариством з атомної енергії (Euratom) за проектом підвищення безпеки АЕС.

Про це йдеться у розпорядженні Президента України №1/2013-рп від 3 січня 2013 року.

Згідно з документом, Президент також уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького на підписання гарантійних угод з ЄБРР і Euratom.

Документом також затверджено склад делегації, яку очолить директор департаменту стратегічної політики, інвестицій і ядерний-енергетичного комплексу Міненерговугілля Микита Константинов.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Кабінет Міністрів визнав за доцільне залучення «Енергоатомом» позик у розмірі 600 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Після аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даічі» Україна узяла на себе додаткові зобов'язання з підвищення безпеки на своїх АЕС.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на кінець жовтня 2012 року банк узяв на себе зобов'язання з надання понад 8 млрд євро (10 млрд дол.) у рамках 327 проектів.

Європейське співтовариство з атомної енергії (Euratom) — міжнародна організація членів Європейського союзу.

Європейське співтовариство з атомної енергії було створене у зв'язку з підписанням Римських угод у 1957 році.

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Доходи бюджету в 2012 році зросли на 10% - до 346 млрд грн

Доходи загального і спеціального фондів Державного бюджету України у січні-грудні 2012 року, за оперативними даними, становили 346 млрд грн (з урахуванням власних доходів бюджетних установ і субвенцій), що на 31,4 млрд грн (або на 10%) більше від показника 2011 року при плановому показнику на 2012 рік - 372,331 млрд грн.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державної казначейської служби України, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, до загального фонду бюджету надійшло 289,6 млрд грн, що на 23,8 млрд грн (або на 8,9%) більше порівняно з минулим роком. До спеціального фонду в січні-грудні надійшло 56,4 млрд грн з урахуванням власних доходів бюджетних установ і субвенцій.

Упродовж року обсяг відшкодувань з податку на додану вартість становив 46,0 млрд грн, що на 3,2 млрд грн (або на 7,4%) більше від торішнього показника. Автоматичне відшкодування ПДВ становило половину - 23,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5513-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

Закон передбачав здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшити асигнування Міністерству фінансів (загальнодержавні витрати) для реалізації бюджетної програми «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 1 млрд 370 млн. грн за рахунок загального зменшення на цю ж суму бюджетних призначень.

При цьому бюджетні призначення планувалося зменшити Міністерству економічного розвитку і торгівлі - на 240 млн грн; Міністерству охорони здоров'я - на 80 млн грн; Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства - на 350 млн грн; Міністерству аграрної політики і продовольства - на 180 млн грн; Міністерству надзвичайних ситуацій - на 360 млн грн; Міністерству фінансів - на 20 млн грн; Центральній виборчій комісії - на 170 млн грн.

Згідно з чинною на початок грудня редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету становили 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, видатки - 404,298 млрд грн, зокрема, видатки загального фонду - 351,194 млрд грн.

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