ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «До парламенту знову направлять законопроект про Фонд гарантування страхових виплат» пише: гарантії стосуються договорів страхування життя і підкріплюються обов'язковими щорічними відрахуваннями страхових компаній у розмірі 0,4% від валових страхових премій...

http://delo.ua/finance/v-parlament-opjat-napravjat-zakonoproekt-o-fonde-garantirovanija-s-193963/

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Також «Дело» в публікації «Ще один банк з іноземними інвестиціями лишає Україну» пише: мажоритарний акціонер «Дельта Банку» Микола Лагун домовився про покупку української «дочки» шведського Swedbank...

http://delo.ua/finance/esche-odin-bank-s-inostrannymi-investicijami-pokidaet-ukrainu-194006/

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«Дело» в публікації «Чого очікувати від українського авторинку в 2013 році» пише: експерти стверджують, що змін на ринку нових легкових автомобілів у 2013 році очікувати не варто, загалом картина залежатиме від економічних і фінансових факторів...

http://delo.ua/auto/chego-ozhidat-ot-ukrainskogo-avtorynka-v-2013-godu-194027/

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«Сегодня» в публікації «Крим-2013: мегабудівництва, нові міністри, карта знижок і свій «Голлівуд» пише: розвиток інфраструктури кримських регіонів хоча і не йде семимильними кроками, але просувається в міру фінансових можливостей...

http://www.segodnya.ua/regions/krym/Krym-2013-megastroyki-novye-ministry-karta-skidok-i-svoy-Gollivud.html

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Також «Сегодня» в публікації «Депутати мріють відпрацювати без ексцесів і піти на канікули» пише: перший в 2013-му робочий тиждень парламенту обіцяє бути надзвичайно продуктивним - депутати постараються відпрацювати відразу два дні поспіль...

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Ekspert-Ukraincy-perestali-verit-bankam-i-nachali-vkladyvat-dengi-v-nedvizhimost.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Справжню картину зростання цін покаже 2013» пише: Україна вперше за 10 років завершила 2012 дефляцією, що являє собою повний застій у розвитку економіки. Експерти прогнозують у 2013 році інфляцію. Очікуючи певного економічного прискорення і відновлення співпраці з МВФ, ціни можуть продемонструвати чималий ріст...

http://economics.unian.net/rus/detail/152705

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Ринок нерухомості-2012: великі сподівання обернулися маленьким позитивом» пише: минулий рік ознаменувався для ринку нерухомості черговим крахом завищених сподівань і водночас позитивним зростанням і стабільністю як кількості зведених об'єктів, так і цін. На жаль, очікуваного прориву не відбулося ні в комерційному, ні в житловому сегменті...

http://economics.unian.net/rus/detail/152637

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «За чотири роки судді зносили одягу і взуття на 0,5 млрд рублів» пише: однак самі служителі Феміди зізнаються, що уникають носити казенні черевики і туфлі...

http://izvestia.ru/news/542593

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«Ведомости» в публікації «Другий за тиждень інцидент може уповільнити поставки Boeing Dreamliner» пишуть: під загрозою одна з головних переваг машини - здатність безпечно літати далеко від аеропортів...

www.vedomosti.ru/companies/news/7809391/vtoroj_za_nedelyu_incident_mozhet_zamedlit_postavki_boeing

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Також «Ведомости» в матеріалі «Депардьє запропонували посаду міністра культури Мордовії» пишуть: французький актор, який минулої суботи зустрівся з Путіним і отримав російський паспорт, поки відмовився від вакансії...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7796911/deparde_vruchen_rossijskij_pasport

(УНІАН)