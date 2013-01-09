Кабмін має намір навести порядок у сфері внутрішньої торгівлі

Прем'єр-міністр Микола Азаров закликав членів уряду докласти необхідних зусиль для нормалізації ситуації у сфері внутрішньої торгівлі, аж до затвердження нового профільного законопроекту, на розробку якого відведено один місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Кабміну.

«Нам необхідно, нарешті, нормалізувати ситуацію у внутрішній торгівлі, я б навіть сказав – повернути її в цивілізоване русло. Наш уряд в попередньому складі мало не вперше за час незалежності серйозно зайнявся цим питанням. Чому новий законопроект (у сфері внутрішньої торгівлі - УНІАН) такий важливий для нас? Бо очевидні диспропорції в торгівлі, які гальмують розвиток внутрішнього ринку і порушують права й інтереси виробників, продавців і покупців, особливо представників малого бізнесу», - заявив М.Азаров.

Він доручив міністрові економічного розвитку і торгівлі Ігорю Прасолову завершити роботу над законопроектом упродовж місяця.

Керівник уряду наголосив, що під час наведення порядку у сфері внутрішньої торгівлі необхідно звернути увагу на низку найважливіших проблем. Зокрема, йдеться про врегулювання питання торгових націнок, які інколи становлять від 50% до 100% ціни товару, про стимулювання торгівлі в сільській місцевості, а також про паритет імпортних і вітчизняних товарів на квадратний метр торгових площ – зараз диспропорція, за словами прем'єр-міністра, становить 80% на 20% на користь імпортних товарів.

«Внутрішня торгівля впродовж трьох останніх років не тільки демонструє позитивну динаміку зростання роздрібного товарообігу (від 15 до 20% щорічно). Вона характеризується зростанням чисельності працівників, створенням нових робочих місць, значним вкладом у формування додаткової вартості і бюджетних надходжень», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2011 року Кабінет Міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» (№9443) для передачі його на розгляд Верховній Раді України. У парламенті він був зареєстрований 10 листопада 2011 року. 8 лютого 2012 р. представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко повідомив, що урядовий законопроект «Про внутрішню торгівлю» буде розглянуто парламентом після доопрацювання. Водночас 12 грудня 2012 року Кабмін відкликав цей законопроект з метою перегляду низки його положень.