Анонс на 10 січня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України. Заплановано голосування з кандидатури голови Нацбанку.

* Прес-конференція на тему: «ЄС чи Митний союз? Куди хочуть йти громадяни?». Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Запрошені: Ірина Бекешкіна, директор ФДІ, Ігор Жданов, президент аналітичного центру «Відкрита політика», Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва; Валерій Чалий, заступник гендиректора Центру імені Разумкова. Питання: Митний союз чи ЄС: як змінювалася громадська думка населення? Які соціальні групи і які регіони віддають перевагу ЄС, - Митному союзу? Чи є умови, які ставить перед Україною ЄС, прийнятними для громадян України?

* Прес-конференція на тему: «Російсько-українські відносини: "прогноз погоди" на 2013 рік». Учасники: політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач, директор Інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров зустрінеться з провідними вітчизняними вченими-економістами.

* Відбудеться підбиття підсумків публічного обговорення пропозицій щодо вдосконалення вимог безпеки до АЕС з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма-Даїчі. Захід відбудеться у форматі розширеного засідання Громадської ради при Держатомрегулювання України.

* Прес-конференція директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України В'ячеслава Бусарєва на тему: "Особливості адміністрування податку на нерухомість".

* Комітет ВРУ з питань культури і духовності в порядку контролю проведе слухання на тему: «Про збереження Гостиного двору, національних заповідників «Софія Київська», «Києво-Печерська Лавра», державного заповідника «Стародавній Київ» та інших об'єктів культурної спадщини». За результатами обговорення Комітет планує розробити механізми законодавчого припинення практики незаконного вилучення об'єктів культурної спадщини з Державного реєстру нерухомих пам'яток України та руйнування пам'яток архітектури. Буде представлений звіт Рахункової палати про діяльність (в т.ч. використання бюджетних коштів) заповідників "Софія Київська" та "Києво-Печерська Лавра" за 2012 рік.

* Прес-конференція на тему: «Де Україна візьме гроші на зовнішній борг у 2013-му?». У прес-конференції візьмуть участь: народні депутати - представник фракції Компартії України Оксана Калєтнік, представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Андрій Павловський, представник фракції Партії регіонів.

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