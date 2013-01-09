Курс НБУ на 10.01.13

18:45, 09 січня 2013
Різне
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Офіційний курс НБУ на 10.01.13 100 USD США - 799.3000 (на 9 січня - 799.3000) 100 EUR - 1043.5661 (на 9 січня - 1045.9640) 10 RUR - 2.6274 (на 9 січня - 2.6316)

Офіційний курс НБУ на 10.01.13

100 USD США - 799.3000 (на 9 січня - 799.3000)

100 EUR - 1043.5661 (на 9 січня - 1045.9640)

10 RUR - 2.6274 (на 9 січня - 2.6316)

Облікові курси банківських металів на 10.01.13 за 10 тройських унцій (грн)

959 XAU 10 Золото - 132963.56 (на 9 січня - 132184.24)

961 XAG 10 Срібло - 2429.07 (на 9 січня - 2429.07)

962 XPT 10 Платина - 127088.70 (на 9 січня - 125010.52)

964 XPD 10 Паладій - 54592.19 (на 9 січня - 53712.96)

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