Янукович призначив Ніколаєнка головою Кіровоградської ОДА

Президент України Віктор Янукович призначив Андрія Ніколаєнка головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ було підписано сьогодні, 9 січня, повідомляє сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, перед цим В.Янукович звільнив Сергія Ларіна з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації і призначив його заступником голови Адміністрації Президента України.

Члена президії політради ПР і народного депутата III-VI скликань С.Ларіна було призначено головою Кіровоградської ОДА в квітні 2010 року.

Після парламентських виборів у жовтні 2012 року в ЗМІ з’явилася інформація, що С.Ларін може обійняти посаду заступника глави Адміністрації Президента.

Водночас сам С.Ларін наприкінці листопада назвав перебільшеними чутки про перехід на роботу в Адміністрацію Президента України і заявив, що має намір працювати на благо Кіровоградщини до 2015 року.