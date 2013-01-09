Герман і Скубашевського призначено позаштатними радниками Президента

Президент України Віктор Янукович призначив Ганну Герман і Станіслава Скубашевського своїми радниками.

Відповідні укази, датовані 9 січня, оприлюднені на сайті глави держави.

Згідно з документами, Г.Герман та С.Скубашевський будуть позаштатними радниками В.Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2012 року В.Янукович звільнив С.Скубашевського з посади заступника глави Адміністрації Президента у зв'язку з обранням його народним депутатом.

26 листопада В.Янукович звільнив Ганну Герман з посади радника Президента України - керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України у зв'язку з обранням її народним депутатом України.

Ганна Герман є народним депутатом України (фракція Партії регіонів).