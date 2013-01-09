ТОП-10 (9 січня)

Концепцію роботи Міністерства доходів і зборів буде представлено ​​17 січня

Кабмін відклав розгляд питання щодо LNG-терміналу

Базова інфляція в Україні в 2012 році становила 0,8%

У Раді зареєстровано законопроект про повернення «Укртелекому» в держвласність

Янукович запропонував призначити на посаду голови НБУ Ігоря Соркіна

Головою СБУ призначено Якименка

Янукович призначив Ніколаєнка головою Кіровоградської ОДА

Компанію «Укртрансгаз» реорганізовано в публічне акціонерне товариство

Вступ до МС може дати Україні лише короткострокові дивіденди - Єлісєєв

«Бориспіль» залучив 768 млн грн у результаті дострокового розміщення облігацій

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Концепцію роботи Міністерства доходів і зборів буде представлено ​​17 січня

Концепцію створення і функціонування Міністерства доходів і зборів буде представлено 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 9 січня, перед засіданням уряду заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Це (міністерство - УНІАН) буде єдиний орган, який одночасно займатиметься економікою і нестиме правоохоронні функції. Має бути один інтерфейс для спілкування з бізнесом», - сказав О.Клименко. За його словами, всі питання щодо сплати податків, щодо скасування ухилень від сплати податків мають бути вирішені в одному місці.

До того ж, відповідаючи на запитання про те, як трансформуватиметься митна служба, О.Клименко сказав: «Створюючи міністерство, ми закладаємо головний принцип: платник не повинен відчути жодних проблем. Ми сьогодні відходимо від бюрократії, і робимо процес адміністрування більш ефективним. Однак для платника не повинно бути труднощів. Платник як бачив митника на кордоні, так і бачитиме його. Головне, щоб платник не відчув жодних незручностей».

О.Клименко також повідомив, що 8 січня до Києва прибули фахівці PriceWaterhouseCoopers для участі у процесі створення концептуальних засад роботи Міністерства доходів. «Отже, процес створення міністерства йде за участю фахівців податкової служби, митниці, вітчизняних учених і провідних іноземних фахівців», - сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня 2012 року створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів було призначено О.Клименка, який очолював з листопада 2011 року Державну податкову службу.

Як заявляв прем'єр-міністр України Микола Азаров, Міністерство доходів і зборів створене для того, щоб унеможливити ухилення від сплати податків.

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Кабмін відклав розгляд питання щодо LNG-терміналу

Кабінет Міністрів переніс розгляд питання про результати роботи комісії з проведення службового розслідування порушень під час підписання угоди з іспанською компанією Gas Natural Fenosa про побудову LNG-терміналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький перед початком сьогоднішнього засідання уряду.

Попередньо це питання було включено до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду, однак уже зранку цього пункту в плані не було.

Відповідаючи на запитання журналістів, Е.Ставицький зазначив, що комісія ухвалила рішення, але “треба спочатку особисто доповісти прем’єру, щоб вирішити усі елементи, які відбулись під час підписання угоди”.

Міністр додав, що, найімовірніше, це питання буде розглянуте на наступному засіданні Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співробітництво в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Пізніше виявилося, що Джорді Бонвєї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав на це повноважень.

За тиждень до підписання угоди голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів заявляв про наявність інформації про підготовку «інформаційної атаки» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання угоди було створено міжвідомчу комісію, яку очолив на той час в.о. першого віце-прем'єра Валерій Хорошковський.

Результати розслідування комісії наразі невідомі, а В.Хорошковський подав у відставку через незгоду з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

21 грудня 2012 року на закритому засіданні Кабінет Міністрів постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю газеті “Комсомольская правда в Украине” (4 січня) заявив, що випадок із сумнівним підписанням документа щодо будівництва LNG-терміналу треба розслідувати і зробити конкретні висновки.

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Базова інфляція в Україні в 2012 році становила 0,8%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2012 року проти листопада становила 0,1%, з початку року (грудень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,8%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у січні-грудні 2012 року до відповідного періоду 2011 року базова інфляція становила - 3,3%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП темпи зростання ВВП – 3,4%.

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У Раді зареєстровано законопроект про повернення «Укртелекому» в держвласність

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про повернення в державну власність раніше реалізованого на приватизаційному конкурсі 92,791% пакета акцій компанії "Укртелеком", а також пакетів акцій низки газових і газорозподільних компаній.

Як повідомляє сайт ВР, реєстраційний номер цього законопроекту 1213, його автором є народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина").

Тексту цього законопроекту наразі немає у відкритому доступі.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 11 березня 2011 р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії становила 10 млрд 575,1 млн грн.

На цей конкурс з продажу надійшла всього одна заявка - від компанії «ЕСУ» (ESU), у зв'язку з чим була проведена незалежна оцінка пропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства. За результатами оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелекому» становила 10 млрд 575,1 млн грн, що всього на 75 млн грн вище його стартової ціни. Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЕСУ» як єдиного учасника конкурсу з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Фондом держмайна в 2012 р. також були реалізовані акції до півсотні газорозподільних та газопостачальних підприємств.

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Янукович запропонував призначити на посаду голови НБУ Ігоря Соркіна

Президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради України проект Постанови про призначення заступника голови НБУ Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку України.

Про це повідомляє офіційний сайт ВР.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов обіймав посаду голови Національного банку з 2010 року.

25 грудня виконуючим обов'язки голови Національного банку України було призначено заступника голови НБУ І.Соркіна.

І.Соркін обіймав посаду заступника голови Нацбанку з 15 липня 2010 року.

Згідно із законодавством, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.

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Головою СБУ призначено Якименка

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Якименка головою Служби безпеки України.

Текст відповідного указу від 9 січня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом В.Янукович звільнив О.Якименка з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, В.Янукович звільнив Ігоря Калініна з посади голови СБУ, призначивши його своїм радником.

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Янукович призначив Ніколаєнка головою Кіровоградської ОДА

Президент України Віктор Янукович призначив Андрія Ніколаєнка головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ було підписано сьогодні, 9 січня, повідомляє сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, перед цим В.Янукович звільнив Сергія Ларіна з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації і призначив його заступником голови Адміністрації Президента України.

Члена президії політради ПР і народного депутата III-VI скликань С.Ларіна було призначено головою Кіровоградської ОДА в квітні 2010 року.

Після парламентських виборів у жовтні 2012 року в ЗМІ з’явилася інформація, що С.Ларін може обійняти посаду заступника глави Адміністрації Президента.

Водночас сам С.Ларін наприкінці листопада назвав перебільшеними чутки про перехід на роботу в Адміністрацію Президента України і заявив, що має намір працювати на благо Кіровоградщини до 2015 року.

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Компанію «Укртрансгаз» реорганізовано в публічне акціонерне товариство

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, завершила в Міністерстві юстиції процедуру перереєстрації в публічне акціонерне товариство (ПАТ «Укртрансгаз»), повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, дочірню компанію «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» було реорганізовано шляхом перетворення в ПАТ «Укртрансгаз» з метою виконання програми заходів з приєднання України до Європейської енергетичної хартії, які передбачали зокрема реформування НАК «Нафтогаз України».

«Дата державної реєстрації ПАТ «Укртрансгаз» — 27 грудня 2012 року», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Законом внесено зміни в статтю 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виокремлення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання в підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України винятково з метою і на виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про створення Енергетичної співдружності».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених у результаті їх реорганізації, забороняється.

13 червня 2012 р. Кабмін ухвалив розпорядження №360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Розпорядження уряду передбачає реорганізацію дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» шляхом перетворення в публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» і реорганізацію дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» в ПАТ «Укртрансгаз». У документі наголошується, що управління корпоративними правами щодо публічних акціонерних товариств здійснює НАК «Нафтогаз України» за погодженням з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України відповідно до законодавства.

Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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Вступ до МС може дати Україні лише короткострокові дивіденди - Єлісєєв

Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявляє, що вступ до Митного союзу може надати Україні лише короткострокові дивіденди.

Зокрема, у своїй статті «7 міфів щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» на сайті «Української правди» він пише: «Ті кілька мільярдів доларів, про які говорить Москва – це лише плата в обмін на втрату суверенітету України у контексті здійснення власної торговельної політики та відмови від курсу на інтеграцію з ЄС».

Водночас, наголошує К.Єлісєєв, Угода про асоціацію з ЄС юридично фіксує політичні гарантії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Української держави.

Закликаючи мислити прагматично, він зазначає, що Європейський Союз – це спільнота з більш як 50-річною історією, яка довела свою життєздатність та ефективність. Держави ЄС традиційно посідають найвищі сходинки рейтингів за рівнем життя громадян, тривалості життя, пенсійного забезпечення і добробуту.

«Сьогодні перед Україною намагаються поставити вибір: куди йти – в ЄС чи до Митного союзу? Причому, як не парадоксально, найбільш категорично питання ставить саме Митний союз», - пише посол.

Він підкреслює, що плюси і мінуси європейського вибору зрозумілі. «Досягнення Євросоюзу очевидні, так само як і труднощі, з якими він нині стикається. Натомість плюси та мінуси Митного союзу – річ більш гіпотетична, насамперед в силу гіпотетичності досягнень цього об’єднання. Вони всі – у майбутньому, у планах і бажаннях його творців».

«Вибір між ЄС та МС – це вибір між очевидним і гіпотетичним, перевіреним і ризикованим. Нам пропонують забути про "цивілізаційний вибір", про політичну риторику двох десятиріч української незалежності, про зусилля, докладені на європейському напрямі – і зробити розворот на 180 градусів на користь відносно нового регіонального проекту, до якого в українського суспільства (так вже склалося) маса питань політичного характеру. Не треба бути великим політиком, щоб зрозуміти ризикованість таких маневрів. Особливо для держави такого масштабу, як Україна», - констатує дипломат.

За словами К.Єлісєєва, очевидно, що Україні необхідно шукати компроміс між європейським та російським напрямом зовнішньої політики, але так само очевидно, що цей компроміс не повинен бути ціною відмови від європейського вибору. «Якщо ж жоден компроміс не є можливим, то виникає питання, чи є цей союз дійсно альянсом рівноправних партнерів», - зазначає він.

«Варто припинити мислити з позиції об’єкта боротьби за сфери впливу і керуватися своїм свідомим вибором на користь європейської моделі розвитку», - переконаний посол.

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«Бориспіль» залучив 768 млн грн у результаті дострокового розміщення облігацій

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) залучив 768,3 млн грн у результаті дострокового розміщення облігацій трьох серій - J, К, L.

Про це повідомила компанія в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» влітку 2012 року повідомив про плани випуску чотирьох серій облігацій - I, J, K, L на загальну суму 1 млрд грн. Розмір кожної серії облігацій - 250 млн грн.

Андеррайтером випуску став «Укрексімбанк».

Облігації серії I повинні бути погашені в липні 2015 року, серії J - у березні 2016-го, серії K - у вересні 2016-го, серії L - в травні 2017 року.

Процентна ставка за всіма серіями боргових паперів на перші чотири купонні періоди встановлена ​​на рівні 16% річних.

Залучені кошти емітент спрямував на розвиток інфраструктури свого терміналу D.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташований в 29 км від Києва. Аеропорт обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Генеральний директор аеропорту Антон Волов минулого місяця висловив прогноз, що за підсумками 2012 року «Бориспіль» збільшить пасажиропотік до попереднього року на 5%. У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.

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