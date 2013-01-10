США стурбовані планами Великої Британії переглянути відносини з Євросоюзом

Вашингтон висловив стурбованість із приводу планів британського уряду провести загальнонаціональний референдум про подальші відносини країни з Євросоюзом.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами заступника держсекретаря США по Європі та Євразії Філіпа Гордона, Америка зацікавлена в "сильному британському голосі всередині ЄС", а подібні референдуми "часто призводили до того, що країни замикалися в собі".

Раніше британський прем'єр Девід Кемерон під тиском консерваторів заявив про можливе проведення загальнонаціонального референдуму, який визначить хід подальших відносин Британії з Євросоюзом.

Як підкреслив Д.Кемерон, поки не йдеться про вихід Британії з ЄС, проте виникає необхідність переглянути умови співпраці з Євросоюзом в світлі подальшої інтеграції країн-членів ЄС і використання єдиної валюти.