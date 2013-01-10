Кількість постраждалих в аварії порома у Нью-Йорку досягла 85 осіб
09:51, 10 січня 2013Різне
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Кількість постраждалих в аварії порома у нью-йоркському районі Нижній Манхеттен досягла 85 осіб, серед них ті, кому допомогу було надано на місці.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN, за даними медиків, до цього часу в критичному стані перебуває одна людина.
Швидкісний пором Seastreak Wall Street, що доставляє пасажирів із Нью-Джерсі у фінансовий район Волл-Стріт, врізався в пірс номер 11 на річці Іст-Рівер при швартуванні. На борту судна перебували 326 пасажирів. Майже всі пасажири порома - співробітники фінансових установ, які їхали вранці на роботу.
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