ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Змінено спрощену систему оподаткування» пише: набула чинності низка ліберальних коректив, внесених до Податкового кодексу...

http://delo.ua/businessman/izmenena-uproschennaja-sistema-nalogooblozhenija-194166/

* * *

Також «Дело» у публікації «Ділові підсумки дня: Ахметов купує завод, а у Коломойського відсудили 58 млн грн.» Пише: машинобудівний холдинг Ахметова оформив контроль над заводом «Світло шахтаря», Міноборони відсудило у «Укртатнафти» 58 млн грн. за недопоставленное паливо, зарплати українців, як з'ясувалося, ростуть...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-ahmetov-pokupaet-zavod-au-kolomojskogo-otsu-194175/

* * *

«Дело» у публікації «Що загрожує світові у найближчі 10 років» пише: помилки центробанків, розвал пенсійних систем, непереможні епідемії, брак води і голод, безконтрольний інтернет і поширення зброї масового ураження - експерти Всесвітнього економічного форуму оцінили головні ризики десятиліття...

http://delo.ua/world/chto-ugrozhaet-miru-v-blizhajshie-10-let-194139/

* * *

«Сегодня» у публікації «Київ перетворився на мінне поле» пише: столичні дороги «посипалися» на два місяці раніше, ніж зазвичай. Влада стверджує, що винні перепади температури і зношеність...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kiev-prevratilsya-v-bolshuyu-yamu.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Через «Аеросвіт»в Україні насувається великий дерибан неба» пише: внаслідок банкрутства авікомпанії частина маршрутів вже готові взяти на себе МАУ і «Візз Ейр»...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Situaciya-s-Aerosvitom.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нацбанк залишається у руках «своїх» пише: Віктор Янукович вирішив призначити головою НБУ Ігоря Соркіна. Якщо голосування у парламенті за цю кандидатуру буде позитивним, то це означає, що Президент і його оточення повністю контролюють ситуацію у країні...

http://economics.unian.net/rus/detail/152913

* * *

Також сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Економіка-2013: пройти по краю прірви» пише: Україна вступила в новий, насичений численними економічними ризиками 2013 рік. Виросте або впаде ВВП, чи девальвує гривня, чи витримають банки, чи роздується до загрозливого розміру держборг? Ось неповний перелік запитань, на які нам належить дізнатися відповіді. Багато з них, очевидно, будуть дуже болісними...

http://economics.unian.net/rus/detail/152790

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Військові просять відновити створення Іл-112» пише: замість українського Ан-140 льотчики хочуть російську машину, яку забракував колишній міністр Сердюков...

http://izvestia.ru/news/542490

* * *

«Ведомости» у публікації «Справою Магнітського» зайнялися швейцарські прокурори»пишуть: про блокування рахунків у низці банків «на мільйони» повідомила Цюріхська газета Tages-Anzeiger, коли в Росії відзначали новорічні свята. «Процес викриття того, як збагачувалися корумповані російські чиновники, розпочатий Сергієм Магнітським і коштував йому життя, триває... За кордоном почалися паралельні розслідування, які неминуче приведуть до знаходження та арешту грошей на численних рахунках російської «еліти», наскрізь просоченої корупцією», - зазначив представник фонду Hermitage, який звернувся до швейцарського Офісу із боротьби з відмиванням грошей з приводу «Справи Магнітського»...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7847121/shvejcarskie_prokurory_arestovali_scheta_po_delu_magnitskogo

(УНІАН)