ВР не працюватиме до 16.00. Голосування за Соркіна відкладається

Перерву у роботі Верховної Ради подовжено до 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова парламенту Володимир Рибак, який щойно зайшов до зали пленарних засідань.

Спікер зауважив, що у даний час консультації керівників фракцій тривають. У зв’язку з цим, за його словами, перерву у роботі парламенту подовжено до 16.00.

Депутати від опозиції продовжують блокувати трибуну Верховної Ради, також частина депутатів залишається у залі засідань.

Як повідомляв УНІАН, близько 11.00 у роботі Верховної Ради було оголошено перерву, В.Рибак запросив лідерів фракцій на нараду.

Оголошення перерви відбулося після того, як фракції опозиції заблокували трибуну ВР.

Перед блокуванням трибуни голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк оприлюднив вимоги опозиції до парламентської більшості та керівництва парламенту.

Він зазначив, що першою вимогою є включити до порядку денного і розглянути питання про курс України на євроінтеграцію і прийняття відповідної постанови.

За словами А.Яценюка, другою вимогою є включення до порядку денного питання про декриміналізацію статей Кримінального кодексу України, за якими було засуджено колишніх прем’єр-міністра Юлію Тимошенко і міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

А.Яценюк наголосив, що третьою вимогою є включення до порядку денного проекту закону про амністію.

Також він наголосив на необхідності підключення системи персонального голосування “Рада-3”.

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