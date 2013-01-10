Депутатам пропонують провести другу сесію з 5 лютого по 19 липня

Верховній Раді України пропонується провести другу сесію з 5 лютого по 19 липня, працюючи у пленарному режимі 11 тижнів.

Про це йдеться у проекті календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання, зареєстрованому сьогодні головою Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Володимиром Макеєнком.

Відповідно до проекту постанови, сесію планується відкрити 5 лютого, перед цим провівши 4 лютого засідання Погоджувальної ради.

З 6 по 8 лютого пропонується провести пленарні засідання, крім того, 8 лютого, у п’ятницю, - провести Годину запитань до уряду.

У пленарному режимі запропоновано провести ще десять тижнів: з 18 по 22 лютого, з 4 по 7 та з 18 по 22 березня, з 1 по 5 та з 15 по 19 квітня, з 13 по 17 та з 20 по 24 травня, з 3 по 7 та з 17 по 21 червня, а також з 8 по 12 липня.

При цьому пропонується, що у пленарні тижні у понеділок буде відбуватися Погоджувальна рада, з вівторка по п’ятницю депутати працюватимуть у пленарному режимі, у середу, після обіду, депутати працюватимуть у комітетах, а кожна пленарна п’ятниця розпочинатиметься Годиною запитань до уряду.

Крім того, проектом постанови кожного місяця депутатам пропонується проводити по тижню роботи у комітетах, комісіях і фракціях та по тижню роботи з виборцями.