Візит Лаврова до України буде ознайомчим, а не визначальним - експерти

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володомир Горбач вважає, що візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до України 13-14 січня матиме скоріше ознайомчий, ніж визначальний для двосторонніх українсько-російських відносин характер.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.Горбач висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Це буде перше знайомство з Леонідом Кожарою. 14 січня - день народження нового міністра закордонних справ України. Я гадаю, що все пройде доволі гладко, на позитивній ноті. Ображати українського міністра російський міністр не буде, але якихось великих, проривних домовленостей досягнуто також не буде, зокрема щодо Митного союзу", - сказав В.Горбач.

На його думку, це пов'язано із запланованим на 25 лютого у Брюсселі самітом Україна - ЄС.

"Українське керівництво чекатиме 25 лютого, поїздки Януковича до Брюсселя, і якогось результату, названої ключової дати щодо підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - вважає експерт.

Зі свого боку директор Інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков звернув увагу на те, що лише російська сторона оприлюднила порядок денний переговорів керівників зовнішньополітичних відомств у Чернівцях.

"Вони оголосили, що будуть не тільки одержувати мантії почесних професорів Чернівецького університету, а й говорити про такі ритуально-протокольні теми, зокрема, врегулювання Придністровського конфлікту. Україна під час головування у ОБСЄ запланувала з цієї проблеми черговий раунд переговорів у Львові. У цьому також можна побачити якийсь сигнал, бо завжди регіональним центром для таких переговорів була Одеса", - пояснив він.

"Українська сторона у Придністровському врегулюванні власної позиції не має, хоча могла б мати. Ми стоїмо на європейській позиції, і Львів - це якраз знак цього. Я думаю, що сторони обміняються своїми позиціями. Теоретично Україна могла б стати координуючою силою у врегулюванні конфлікту", - наголосив П.Рудяков.

Як повідомляв УНІАН, 13-14 січня відбудеться візит С.Лаврова до України (Чернівці), під час якого заплановано проведення сьомого засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії, очолюваного С.Лавровим і міністром закордонних справ України Л.Кожарою.

У рамках підкомітету створені і працюють шість підкомісій: з питань взаємодії у боротьбі з новими викликами і загрозами, врегулювання регіональних конфліктів, Азово-Керченського врегулювання, прикордонної і консульської проблематики, співпраці у міжнародних організаціях.

На засіданні підкомітету будуть предметно розглянуті всі питання, що входять у компетенцію цих підкомісій.

Окрім цього, керівники зовнішньополітичних відомств мають намір обговорити й інші актуальні теми двосторонньої російсько-української співпраці, найважливіші міжнародні проблеми, зокрема проблематику європейської безпеки.

Особливої уваги нададуть ходу Придністровського врегулювання.