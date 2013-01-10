Рада відмовилася достроково припинити повноваження депутата Прасолова - глави Мінекономрозвитку

Верховна Рада України відмовилася достроково припинити повноваження народного депутата Ігоря Прасолова.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову про припинення його депутатських повноважень проголосували лише 224 з 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 184 депутати з фракції Партії регіонів, 1 – з “Батьківщини”, 31 - з КПУ, 8 позафракційних.

Фракції “Свобода” та «УДАР» не дали жодного голосу “за”.

Як повідомляв УНІАН, І.Прасолова призначено міністром економічного розвитку і торгівлі.