Експерти: Янукович і Путін взяли паузу через невизначеність України щодо МС

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володомир Горбач пов'язує відсутність контактів між президентами України та Росії Віктором Януковичем і Володимиром Путіним з невизначеністю позиції України щодо формату участі в Митному союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.Горбач висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Ми маємо справу з технічними відмовками, посиланням на якісь технічні процедури та експертний персонал. Але насправді за цим криється відсутність політичної волі і політичного рішення. Українсько-російські відносини минулого року закінчилися на паузі. Є проблема, бо Президент Янукович не може пояснити Президенту Путіну в доступній формі, як саме він хотів би вмонтувати Україну в Митний союз", - сказав В.Горбач.

На його думку, пояснення причин скасування наприкінці минулого року візиту В.Януковича до Москви тим, що експерти не підготували деякі висновки, є формальним.

"Це звичайна дипломатична гра про пояснення причин, чому справа не просувається вперед. Звичайно, українська влада має рацію щодо того, що їй треба вийти і на європейські ринки, і зберегти російський ринок, ринок СНД. Цей стратегічний підхід зрозумілий, правильний та об'єктивний. Але як так хитро все повернути, наразі чіткого плану і ясності немає", - сказав експерт.

"Я думаю, що спочатку все-таки потрібно підписати Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, поставити таким чином російське керівництво перед фактом незворотності цього процесу і намагатися підбирати формули іншого співробітництва, очевидно, через угоду про зону вільної торгівлі з СНД. Цього для української сторони було б достатньо, а про те, щоб Митний союз не застосував якихось санкцій - про це треба домовлятися", - наголосив В.Горбач.

На його думку, українське керівництво розраховує після підписання угоди з ЄС на більшу поступливість і готовність російського керівництва йти назустріч позиції України.

"Український розрахунок полягає в тому, що учасники Митного союзу будуть таким чином стимульовані до перегляду своїх внутрішніх взаємин та документів, зокрема засновницького характеру. Це якоюсь мірою наївний розрахунок перехитрити Росію, але іншого варіанту в українського керівництва, очевидно, просто немає, тому і йде така гра", - наголосив експерт.

Зі свого боку директор Інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков прогнозує, що в 2013 році уряд України змінить риторику щодо Митного союзу.

"У 2013 році Митний союз та Європейський Союз існуватимуть у паралельних світах, але мені здається, що у нашого керівництва зовнішньополітичного відомства, а можливо, і на найвищому рівні риторика щодо Митного союзу зміниться, там знайдуться ті позитиви, які ми наразі не бачимо. Може обіграватися цифра збільшення товарообігу між Росією й Україною, але зрештою змін цього року я не очікую", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".

На 18 грудня був запланований робочий візит Президента до Москви для проведення переговорів з російським колегою Володимиром Путіним і підписання документів, проте візит перенесли.

20 грудня Президент Росії Володимир Путін заявив на прес-конференції в Москві, що мова про вступ України до Митного союзу не йде.

Рада закордонних справ ЄС 10 грудня ухвалила висновки щодо ситуації в Україні, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" в листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, поліпшення ситуації у сфері управління державними фінансами.