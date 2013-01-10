ТОП-10 (10 січня)

S&P прогнозує зростання ВВП України в 2013 році на рівні 2,5%, інфляцію - 8%

S&P прогнозує зростання витрат України на обслуговування зовнішнього боргу

Кабмін вимагає обладнати касові апарати модулями безпеки від НБУ

Адмінпослуги у сфері земельних відносин подешевшають майже на 30%

Гонконг знову визнали світовим лідером зі свободи економіки. Україна - на 161 місці зі 177

Монетарна база в Україні в 2012 році виросла на 6,4%, грошова маса - на 12,5%

ВР не змогла звільнити Арбузова з посади голови Нацбанку

Рада відмовилася достроково припинити повноваження депутата Прасолова - глави Мінекономрозвитку

Мінфін у 2012 році на ОВДП-аукціонах залучив 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро

Антимонопольний комітет надасть нафтотрейдерам обов'язкові рекомендації

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S&P прогнозує зростання ВВП України в 2013 році на рівні 2,5%, інфляцію - 8%

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує, що зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році становитиме 1%, а в 2013-му прискориться до 2,5%, інфляція в 2013 році - 8%.

Про це йдеться в підготовленому Standard & Poor’s рейтинговому звіті, присвяченому Україні, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

S&P очікує прискорення економічного зростання України до 3,5% у 2014 році і 4% у 2015 році. При цьому ВВП на душу населення зросте з 3,695 тис. дол. (оцінка Standard & Poor’s) за підсумками 2012 року до 3,952 тис. дол. у 2013 році, 4,496 тис. дол. і 5,481 тис. дол. у 2014 і 2015 рр. відповідно.

«За нашими оцінками, в 2012-2015 рр. темпи зростання реального ВВП на душу населення становитимуть 2,8% (порівняно з 2,5% у середньому в попередні шість років, зокрема в період кризи у 2009 р., коли показник реального ВВП на душу населення знизився на 14%). Ми очікуємо, що негативний вплив на економічне зростання, викликаний зниженням чистого експорту, збережеться, а внутрішній попит, який раніше був обумовлений в основному зростанням особистого споживання, знижуватиметься», - говорять у S&P.

Водночас рейтингове агентство прогнозує прискорення інфляції в Україні в найближчі три роки (у 2013-2015 рр.) до 8%.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

За даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2012 року скоротився порівняно з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 1,2%.

Зростання ВВП країни в другому кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у першому кварталі - 2%.

Держбюджет на 2013 рік розраховано виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит - 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.

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S&P прогнозує зростання витрат України на обслуговування зовнішнього боргу

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's в 2013 році витрати України на обслуговування зовнішнього боргу збільшаться до 7% доходів бюджету з 6% в 2012 р.

Про це йдеться в рейтинговому звіті по Україні, текстом якого володіє УНІАН.

У S&P зазначають, що стримуючий вплив на рейтинги України мають значні потреби в зовнішньому фінансуванні, які уряд країни буде випробовувати в 2013 р. і в наступні роки, а також невизначені перспективи щодо забезпечення достатнього фінансування в іноземній валюті. Позитивний вплив на рейтинги України мають значні природні ресурси, відносно диверсифікована економіка і порівняно низький, хоча і зростаючий рівень боргового навантаження уряду країни.

На думку рейтингового агентства, в 2013 р. український уряд може зіштовхнутися з вищою вартістю запозичень і складнішими умовами залучення фінансування порівняно з минулим роком. Позитивним для уряду фактором у 2012 р. було залучення коштів з міжнародних ринків капіталу шляхом випуску єврооблігацій обсягом до 2,3% ВВП, хоча і з відносно високою середньою прибутковістю 8,8% річних. «Зміна умов на міжнародних ринках або настроїв інвесторів може ще більше збільшити вартість запозичень в 2013 р. Крім того, уряд України розмістив доларові казначейські зобов'язання на внутрішньому ринку (2,5 млрд дол. станом на листопад 2012 із середньозваженою дохідністю 8,9%) з настільки ж високою вартістю», - йдеться у звіті.

У S&P вважають, що у 2013 р. фінансові потреби українського уряду залишаться високими і включатимуть більш значний компонент зовнішнього фінансування, головним чином внаслідок настання термінів погашення кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ). «Ми очікуємо, що витрати на обслуговування зовнішнього боргу збільшаться з 6% в 2012 р. до 7% доходів бюджету в 2013 р. Національний банк України (НБУ) також повинен в 2013 р. виплатити МВФ 3,5 млрд дол. гарантованого урядом боргу (за оцінками, 15% міжнародних резервів) порівняно з 2,9 млрд дол. в 2012 р. З нашої точки зору, погіршення фіскальних і зовнішньоекономічних показників, що підсилилося з середини 2012 р., може ускладнити доступ уряду до іноземного фінансування» - зазначають у S&P.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році планує здійснити запозичення на рівні 135,530 мільярда гривень для фінансування дефіциту Держбюджету на рівні 50,432 мільярда гривень.

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Кабмін вимагає обладнати касові апарати модулями безпеки від НБУ

Кабінет Міністрів України вимагає обладнати касові апарати модулями безпеки, розробленими Національним банком, для запобігання спотворенню або знищенню даних про проведені розрахункові операції.

Відповідні зміни Кабмін затвердив постановою №6 від 9 січня 2013 р., доповнивши пункт 21 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою №199 від 18 лютого 2002 року.

Як зазначено в постанові №6, перелік функціональних вузлів фіскального блоку доповнено «модулем безпеки, який відповідно до технології, розробленої Національним банком, забезпечує здійснення контролю відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції для реєстратора, який створює контрольну стрічку в електронній формі».

Термін модернізації касових апаратів постановою не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України (ДПСУ) розробила графік навчальних семінарів для підприємців із питань електронної звітності за допомогою касової техніки. Семінари приурочені до введення з 1 січня 2013 року електронної касової стрічки реєстраторів розрахункових операцій, яка є електронною копією розрахункових документів, що зберігається в пам'яті касового апарату або модему, приєднаного до апарату. Раз на добу дані електронної стрічки передаватимуться на загальний сервер опрацювання даних у ДПСУ. На думку співробітників податкової, нововведення дозволить звести нанівець розбіжності між первинною документацією й поданими даними звітності. Завершити навчання планувалося 27 грудня 2012 року.

Незважаючи на те, що вимога використовувати електронну касову стрічку вводиться з 1 січня, підприємцям дадуть півроку на адаптацію нововведення. Протягом 1-го півріччя 2013 року податківці не накладатимуть штрафні санкції на користувачів касових апаратів, що не подають звітність в електронному вигляді. При цьому всі питання, які виникатимуть у підприємців, детально обговорюватимуться як під час тематичних семінарів, так і в рамках консультацій у регіональних органах ДПСУ (зараз - Міністерство доходів і зборів).

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Адмінпослуги у сфері земельних відносин подешевшають майже на 30%

Адміністративні послуги у сфері земельних відносин подешевшають майже на 30%, повідомляє Державне агентство земельних ресурсів.

За словами голови Держземагентства Сергія Тимченка, це пов'язано з набуттям чинності з 1 січня 2013 року законом «Про Державний земельний кадастр».

Зокрема, реєстрація землі і прав власності на неї тепер розділені між двома відомствами. Органи земельних ресурсів реєструють земельні ділянки в кадастр, тобто привласнюють унікальний кадастровий номер і відкривають поземельну книгу. Також вони реєструють обмеження (водоохоронні зони, лінії електропередач, газопроводи) і безкоштовно видають виписки з кадастру.

До Укрдержреєстру з 1 січня відійшли функції реєстрації прав власності та постійного користування, а також договорів оренди. Замість державних актів відомство видаватиме свідоцтва на право власності нерухомим майном.

«Хочу зауважити, що завдяки автоматизації громадяни будуть платити менше. Адмінпослуги подешевшають майже на 30%. Відповідну постанова уряду буде опубліковано найближчими днями», - сказав С.Тимченко.

За його словами, якщо раніше громадяни за повну реєстрацію платили 255 грн, то з 1 січня - 184 грн (65 грн за реєстрацію в кадастр та 119 грн за реєстрацію права власності).

Як повідомляв УНІАН, раніше Держземагентство очікувало, що завдяки введенню нової системи реєстрації прав на землю плата за адміністративні послуги у 2013 році знизиться на 20% порівняно з 2012 роком.

З 1 січня 2013 року набули чинності закони України "Про Державний земельний кадастр" і "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Через це повноваження територіальних органів Держземагентства в частині державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди (суборенди) земельних ділянок, земельного сервітуту, користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) припиняються.

Із 1 січня 2013 року для всіх охочих відкрито доступ до автоматизованої системи держземкадастру через Інтернет.

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Гонконг знову визнали світовим лідером зі свободи економіки. Україна - на 161 місці зі 177

Гонконг укотре визнаний територією з найвільнішою економікою в світі.

Про це свідчать оприлюднені результати щорічного дослідження, що проводиться американським фондом "Спадщина" спільно з газетою "Волл-стріт джорнел", повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Індекс економічної свободи" Гонконгу автори доповіді оцінили в 89,3 бала зі 100 можливих. Колишній британський анклав, в якому після переходу під юрисдикцію Китаю за формулою "одна країна - дві системи" зберігаються вкрай сприятливі умови для ведення бізнесу, лідирує в цьому рейтингу вже 19-й рік поспіль.

На другому місці - Сінгапур (88 балів). До п'ятірки лідерів, чиї показники перевищують 80 балів, також увійшли Австралія, Нова Зеландія та Швейцарія. За ними йдуть Канада, Чилі, Маврикій, Данія й США.

Материковий Китай опинився на 136-му місці серед 177 країн і територій світу, охоплених дослідженням.

Замикають список Зімбабве, Куба й Північна Корея.

Даний рейтинг щорічно складається фахівцями на основі розрахунків за десятьма основними категоріями, що враховують міру економічних і торгових свобод, інвестиційної відкритості, втручання держави в економіку, чинник корупції тощо.

Як зазначає РІА «Новости», відсутність економічних свобод експерти зафіксували в Білорусі (154-е місце, 48 пунктів), Україні (161-е місце і 46,3 пункта), а також в Узбекистані (162-е місце, 46 пунктів).

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Монетарна база в Україні в 2012 році виросла на 6,4%, грошова маса - на 12,5%

Монетарна база в Україні в грудні 2012 року зросла на 7,0% (з початку року - на 6,4%), грошова маса - на 5,8% (з початку року - на 12,5%).

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Розширення депозитної бази банків сприяло зростанню грошової маси, обсяг якої в грудні виріс на 5,8% (з початку року - на 12,5%) - до 771,3 млрд грн. Обсяг монетарної бази за цей період збільшився на 7,0% (з початку року - на 6,4%) - до 255,3 млрд грн», - йдеться в повідомленні НБУ.

До того ж зазначається, що обсяг готівки поза банками в грудні 2012 року зріс на 6,2% (з початку року - на 5,3%) - до 202,9 млрд грн, що, як вважають у Нацбанку, «є традиційним явищем для останнього місяця року».

За інформацією НБУ, обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками на 1 січня 2013 згідно з установленими нормативами, становив 19,8 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку було перераховано 6,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні грошова маса в 2011 році збільшилася на 14,2% (зокрема в грудні 2011 р. - на 4,5%) - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3% (зокрема в грудні 2011 р. - на 3,8%) - до 239,9 млрд грн.

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ВР не змогла звільнити Арбузова з посади голови Нацбанку

Верховна Рада України не змогла звільнити Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію про його звільнення підтримали лише 217 народних депутатів з 393 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, «за» проголосували 179 депутатів від Партії регіонів, 30 - КПУ і 8 позафракційних.

До того ж жодного голосу "за" не дали фракції "Батьківщина", "Свобода" та "УДАР".

З пропозицією повернутися до цього питання виступив представник Президента України Юрій Мірошниченко.

Він зауважив, що декілька народних депутатів просто не встигли проголосувати.

Тим часом за повернення до розгляду цього питання проголосував лише 221 народний депутат з 394, зареєстрованих у сесійній залі.

До того ж журналістам з ложі преси знову було помітно, що члени фракції Партії регіонів голосували за своїх відсутніх колег.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент призначив голову Нацбанку С.Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

9 січня Президент запропонував парламенту призначити Ігоря Соркіна на посаду голови НБУ. 25 грудня І.Соркін був призначений в.о. голови НБУ.

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Рада відмовилася достроково припинити повноваження депутата Прасолова - глави Мінекономрозвитку

Верховна Рада України відмовилася достроково припинити повноваження народного депутата Ігоря Прасолова.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову про припинення його депутатських повноважень проголосували лише 224 з 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 184 депутати з фракції Партії регіонів, 1 – з “Батьківщини”, 31 - з КПУ, 8 позафракційних.

Фракції “Свобода” та «УДАР» не дали жодного голосу “за”.

Як повідомляв УНІАН, І.Прасолова призначено міністром економічного розвитку і торгівлі.

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Мінфін у 2012 році на ОВДП-аукціонах залучив 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро

Міністерство фінансів України в 2012 році залучило до Державного бюджету під час проведення аукціонів із продажу облігацій внутрішньої державної позики 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро, повідомляється на сайті Національного банку України.

«У 2012 році за результатами проведення первинних аукціонів із розміщення ОВДП до Державного бюджету України надійшло: 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. США і 316,6 млн євро», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Нацбанку, середньозважена прибутковість залучення ОВДП при їхньому первинному розміщенні в 2012 році становила: у національній валюті - 13,56%, у доларах США - 8,92%, в євро - 4,80%.

Також повідомляється, що в 2012 році Мінфін здійснив випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 6 млрд грн, із прибутковістю 9,45%-9,95% річних.

Крім того, у 2012 році Мінфін випустив ОВДП для збільшення статутного капіталу ПАТ «Укргідроенерго» на суму 1 млрд грн, із прибутковістю 9,95% річних.

У НБУ зазначають, що погашення й виплата доходу за ОВДП минулого року здійснювалися своєчасно й у повному обсязі, який за підсумками року становив 55,5 млрд грн, зокрема основний борг - 37,8 млрд грн, виплата доходу - 17,7 млрд грн.

Крім того, зазначається, що обсяг придбаних Нацбанком державних облігацій України (за номінальною вартістю) в грудні 2012 року становив 7,7 млрд грн (із початку року - 38,6 млрд грн).

Водночас, у грудні Мінфін викупив із портфеля НБУ держоблігації для їх дострокового погашення обсягом 1,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, із початку 2013 року Мінфін провів уже два аукціони з продажу ОВДП - 3 і 8 січня, на яких залучив до держбюджету 1 млрд грн і 533,6 млн дол. відповідно.

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Антимонопольний комітет надасть нафтотрейдерам обов'язкові рекомендації

Антимонопольний комітет України не добився від нафтотрейдерів зниження цін на паливо і надасть операторам ринку обов'язкові для розгляду рекомендації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«На 10 січня 2013 істотного зниження цін на пальне не відбулося. Тому наш наступний крок - надання учасникам цього ринку відповідних рекомендацій», - сказано в повідомленні з посиланням на голову комітету Василя Цушка.

Згідно з вимогами конкурентного законодавства, рекомендації Комітету є обов'язковими для розгляду суб'єктами, яким вони надані.

У разі їхнього невиконання, комітетом будуть вжиті заходи, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Як раніше повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України вимагав від представників лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів до 10 січня 2013 встановити економічно обгрунтовані ціни на паливо, вважаючи їх завищеними.

За даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, у листопаді 2012 року в грошовому вираженні зменшилася на 6,7% - до 6,523 млрд грн проти 6,99 млрд грн у жовтні 2012 року.

У листопаді минулого року через мережу АЗС було продано 267,4 тис. тонн бензину, що на 8% менше, ніж у жовтні; 175,4 тис. тонн дизельного палива, що на 5% менше, ніж у попередньому місяці; 32,7 тис. тонн скрапленого газу (на 5,7% менше); 12,9 тис. тонн стисненого газу (на 5,2% менше).

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УНІАН