ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «В Україні замість міліції хочуть зробити національну поліцію» пише: Міністерство внутрішніх справ планує створити в своєму складі національну поліцію (кримінальну, громадської безпеки, фінансову, транспортну, спеціальну) і Державне бюро розслідувань...

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-vmesto-milicii-hotjat-sdelat-nacionalnuju-policiju-194328/

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Також «Дело» в публікації «У 2012 році Нацбанк "кредитував" банки, як у розпал кризи» пише: Національний банк у минулому році рефінансував банки і викуповував у них держоблігації активніше, ніж робив це в 2009 році...

http://delo.ua/finance/v-2012-godu-nacbank-kreditoval-banki-kak-v-razgar-krizisa-194286/

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«Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Коломойський рятує «Аеросвіт» від сина Януковича?» Пише: крім новин про «Аеросвіті», у підсумках тижня, що минув, - продукти дешевшають, а українці масово виїжджають вчитися за кордон...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-kolomojskij-spasaet-aerosvit-ot-syna-janukov-194294/

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Видання «Економічні вісті» публікує матеріал «Арбузова не відпустили з Нацбанку», в якому пише: у п'ятницю провладні фракції парламенту знову спробують звільнити Сергія Арбузова з поста голови Нацбанку у зв'язку з переходом в уряд, і призначити замість нього Ігоря Соркіна. 10 січня для цього, а також для голосування за Ігоря Прасолова, у них голосів не вистачило...

http://politika.eizvestia.com/full/arbuzova-ne-otpustili-iz-nacbanka

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Також «Економічні вісті» публікують матеріал «Податком на нерухомість через два роки влада обкладе навіть «хрущовки», в якому пише: дуже скоро податком на нерухомість, який набув чинності з січня цього року, обкладатимуться не лише великі та елітні квартири і будинки, але і вся українська нерухомість, аж до маленьких «хрущовок»...

http://news.eizvestia.com/news_economy/full/nalogom-na-nedvizhimost-cherez-dva-goda-vlast-oblozhat-dazhe-hrushhevki

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«Сегодня» в публікації «Масове скорочення: податківці бояться запізнитися на роботу на 5 хвилин, митники поки в невіданні» пише: українських податківців і митників чекає масове скорочення після того, як дві служби об'єднали в Міністерство доходів і зборів. Уряд вирішив звільнити майже 6 тисяч збирачів податей з 71 тисячі, тобто, кожного 11-го...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Massovoe-sokrashchenie-nalogoviki-boyatsya-opozdat-na-rabotu-na-5-minut-tamozhenniki-poka-v-nevedenii.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні - нові правила покупки квартири» пише: нова схема реєстрації угод з нерухомістю, яка набула чинності з 1 січня, поки не полегшила, а ускладнила життя тим, хто хоче купити, продати або подарувати будинок, квартиру, дачу. У відділеннях створеної при Мін'юсті структури - Укрдержреєстру - величезні черги. Сюди нотаріуси відправляють бажаючих здійснити операцію за випискою з єдиного держреєстру речових прав на нерухомість. У БТІ тепер порожньо...

http://www.segodnya.ua/economics/realty/V-Ukraine-novye-pravila-pokupki-kvartiry.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «До антитютюнового закону внесені жорсткі поправки» пише: росіян пропонують захистити від сцен куріння у кіно і курилок на роботі...

http://izvestia.ru/news/542713

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«Ведомости» в публікації «Rolls-Royce запросила адвоката Абрамовича для внутрішнього антикорупційного розслідування» пишуть: британська компанія Rolls-Royce запросила лорда Девіда Голда, одного з адвокатів юридичної команди, яка захищала російського мільярдера Романа Абрамовича від претензій Бориса Березовського в Лондонському суді, доручивши йому провести внутрішнє антикорупційне розслідування...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/7876591/rollsroyce_priglasila_advokata_abramovicha_dlya_vnutrennego

(УНІАН)