Опозиція погрожує блокуванням роботи ВР, якщо «регіонали» повернуться до питання про звільнення Арбузова

Опозиція блокуватиме трибуну Верховної Ради, якщо Партія регіонів сьогодні повернеться до розгляду питання про звільнення Сергія Арбузова з посади голови НБУ.

Про це у коментарі УНІАН заявив народний депутат України від ВО “Свобода” Ігор Сабій.

За його словами, відповідно до регламенту ВР, питання щодо С.Арбузова може бути винесене тільки на наступну сесію, тобто у лютому.

“Якщо сьогодні Партія регіонів знову повернеться до цього питання, ми блокуватимемо трибуну парламенту”, - пообіцяв «свободівець».

Натомість у прес-службі ПР з посиланням на голову Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Володимира Макеєнка зазначили, що голосування з приводу звільнення С.Арбузова з посади глави Нацбанку можливе вже у п'ятницю і процедура це дозволяє.

Як повідомлялося, голову НБУ призначає і звільняє Верховна Рада за поданням глави держави. Президент Віктор Янукович запропонував призначити новим керівником Національного банку Ігоря Соркіна, який з кінця грудня виконує обов'язки голови НБУ.

Разом з тим учора, 10 січня, ВР не змогла звільнити з посади голови Нацбанку С.Арбузова, якого Президент наприкінці грудня призначив першим віце-прем’єр-міністром. Парламенту не вистачило голосів: "за" звільнення С.Арбузова з посади голови НБУ проголосували 217 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.