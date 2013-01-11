ВР достроково припинила повноваження депутата Прасолова - міністра Мінекономрозвитку
Верховна Рада України ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від Партії регіонів Ігоря Прасолова.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 229 із 383 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Не голосували в повному складі фракції “Батьківщина”, “УДАР”, “Свобода”. Водночас відповідне рішення підтримав 191 депутат з фракції Партії регіонів, 30 – із фракції КПУ та 8 позафракційних.
Як повідомляв УНІАН, І.Прасолов наприкінці грудня був призначений міністром економічного розвитку і торгівлі.
Верховна Рада кілька разів, зокрема 25 грудня та 10 січня, намагалася достроково припинити депутатські повноваження І.Прасолова, однак жодного разу не вистачало необхідної кількості голосів.