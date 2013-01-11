Засідання українсько-російського Підкомітету з співробітництва перенесли на 13 січня

Сьоме засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням міністрів закордонних справ України та РФ Леоніда Кожари і Сергія Лаврова в Чернівцях відбудеться 13 січня, а не 14 січня, як планувалося раніше.

Про такі зміни повідомляється на сайті МЗС України.

У рамках засідання планується розглянути питання діяльності структурних органів Підкомітету, зокрема підкомісій з питань боротьби з новими викликами та загрозами, прикордонного та консульського співробітництва, врегулювання регіональних конфліктів у контексті головування України в ОБСЄ, а також взаємодії на міжнародній арені.

Окрема увага приділятиметься економічній складовій українсько-російського партнерства, зокрема шляхам співпраці України з Митним союзом.

За підсумками заходу передбачається підписання підсумкового Протоколу засідання Підкомітету та Плану взаємодії між МЗС України та МЗС Росії на 2013 рік.

Департамент інформаційної політики МЗС України розпочинає акредитацію представників засобів масової інформації на висвітлення цього заходу.

Засідання відбудеться в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня міністр закордонних справ України Л.Кожара повідомив, що під час візиту до України міністра закордонних справ РФ С.Лаврова 13-14 січня обговорюватимуться питання співпраці України з Митним союзом.

"13-14 січня до України прибуває міністр закордонних справ (Російської Федерації - УНІАН). Ці перші місяці ми активізуємо діалог з РФ щодо форматів співпраці України з МС не будучи членом Союзу", - сказав Л.Кожара. При цьому він не деталізував, які додаткові питання виноситимуться на обговорення під час візиту С.Лаврова до України. "Це (порядок денний візиту - УНІАН) узгоджується", - сказав Л.Кожара.