У Польщі в минулому році зареєстровано рекордну кількість нових компаній

Варшава. Жителі Польщі у минулому році зареєстрували майже 30 тис. нових фірм, що на більш ніж 25% більше показників 2011 року і значно перевищує темпи зростання за попередні роки.

Про це пише польська Puls Biznesu, відзначаючи, що кількість оголошених банкрутств скоротилася минулого року в Польщі у 35 разів.

«Якщо подивитися на статистику Національного судового реєстру (KRS), можна говорити про рекорд Польщі у сфері підприємництва. Ще ніколи в XXI столітті в країні не було зареєстровано стільки нових компаній», - пише газета.

За даними видання, до KRS у минулому році було вписано 31 тис. компаній, понад 29 тис. з яких - це новозареєстровані, а інші створені в результаті реорганізації.

Газета написала, що ці дані можуть свідчити про те, що криза спонукає поляків зайнятися власною справою, зазначивши, що низка експертів називають такий сплеск активності вимушеною мірою через погіршення економічної ситуації в країні.

«Експерти по-різному коментують ці дані: одні вважають це дивом, інші - провиною уряду. Для інших це лише вроджена схильність поляків до комбінаціям», - відзначає видання.

Як повідомляв УНІАН, польська влада прогнозує зниження національного ВВП в поточному році до 2,2% з очікуваних 2,5% в минулому і 4,3% роком раніше.

Низка експертів вважає, що поточний рік стане найважчим для Польщі за останні 20 років через спад попиту на її товари на ключовому для неї європейському ринку і зниження внутрішнього споживання через зростання безробіття.

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