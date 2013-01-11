Лукашенко має намір звільнити чверть чиновників у Білорусі

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав неминучим скорочення державних службовців у найближчі півроку на чверть.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на нараді з питань оптимізації структури, чисельності та функцій держорганів.

«Те, що ми мусимо скоротитися приблизно на чверть – це неминуче. Давайте з цього виходити. Деякі кажуть: давайте ми подивимося на функції й подивимося, як тут скоротити. Ні, любі, ви скоротіться на чверть, а потім в уряді, міністерствах, дивіться, які функції ви не повинні виконувати», - наголосив Президент Білорусі.

За словами О.Лукашенка, в держапараті мають залишитися лише ті, хто вірою і правдою служить народу і державі.

«Хто старається і добре працює, той має залишитися в державному апараті. Той, хто вірою і правдою служить народу і державі, він має працювати в держапараті. Звідти мають піти ті, хто не хоче працювати, ті, хто просто не туди потрапив», - наголосив О.Лукашенко.

Він уточнив, що скорочення держслужбовців відбудуться і в Адміністрації Президента, і в уряді.

«Дивлюся і дивуюся: в уряді і помічники, і радники – кого там тільки немає. У Президента лише один помічник, який справляється зі всією роботою, і в приймальні дві людини. Дивлюся, у своїх підлеглих по десять помічників і по десять радників. Любі, чим вони у вас займаються?», – запитав присутніх О.Лукашенко.

При цьому він висловив незгоду з пропозиціями про надання пільг і привілеїв скорочуваним чиновникам.

«Мені тут комісія вносить пропозиції з цілої низки пільг, привілеїв і виплат. Жодних пільг, привілеїв і виплат скорочуваним не буде», - наголосив О.Лукашенко.