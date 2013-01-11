ТОП-10 (11 січня)

Верховна Рада звільнила Арбузова

ВР призначила Соркіна головою НБУ

ВР достроково припинила повноваження депутата Прасолова - міністра Мінекономрозвитку

Місія МВФ приїде до України 24 січня, повідомив Соркін

Головним завданням Нацбанку в 2013 році Соркін назвав зміцнення гривні

Мін'юст пропонує спростити процедуру припинення підприємницької діяльності

Кабмін має намір затвердити програму розвитку внутрішнього ринку у січні

«АероСвіт» виключено з системи BSP IATA

ВР визнала чинність законодавства РФ на території України - Пинзеник

Індекс продовольчих цін ФАО за підсумками 2012 року знизився на 7%

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Верховна Рада звільнила Арбузова

Верховна Рада сьогодні звільнила Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 237 народних депутатів з 402, зареєстрованих у сесійній залі.

«За» звільнення С.Арбузова проголосували 197 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 31 - від КПУ та 9 позафракційних.

При цьому фракції “Батьківщина”, “УДАР” та “Свобода” не дали жодного голосу.

С.Арбузов був звільнений з посади голови НБУ у зв’язку з призначенням першим віце-прем’єр-міністром України.

Як повідомлялося, 10 січня ВР не змогла звільнити з посади голови Нацбанку С.Арбузова, який наприкінці грудня був призначений першим віце-прем'єром. Парламенту для цього вчора не вистачило голосів: "за" проголосували 217 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Відповідно, парламент не призначив нового голову Нацбанку України. На цю посаду Президент України Віктор Янукович запропонував кандидатуру Ігоря Соркіна.

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ВР призначила Соркіна головою НБУ

Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України Ігоря Соркіна.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 депутат при необхідних 226.

Виступаючи під час представлення у Верховній Раді, І.Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням Нацбанку в 2013 році. Крім того, серед пріоритетних завдань Національного банку І.Соркін назвав зниження процентних ставок за кредитами, збільшення рефінансування банків, а також приведення банківського контролю у відповідність до вимог Євросоюзу.

Водночас сам факт призначення І.Соркіна на посаду викликав неоднозначну реакцію в середовищі парламентаріїв і експертів.

Зокрема, народний депутат від партії «УДАР Віталія Кличка» Павло Розенко заявив, що легітимність новообраного голови НБУ викликає сумніви. І, крім того, дуже показово, за словами П.Розенка, що парламентарії так і не почули ні звіту НБУ про свою діяльність за минулий час, ні мотивації, з якою Президент зробив вибір на користь представленої парламенту кандидатури. «Опозиція була фактично позбавлена ​​можливості поставити запитання та в процесі діалогу зрозуміти позицію І.Соркіна як голови НБУ, а також в діалозі з'ясувати перспективи розвитку фінансово-кредитної політики. Але не тільки ми не отримали відповідей. Міжнародна громадськість теж їх не отримала», - звернув увагу парламентарій. На його думку, голосування стало «ведмежою послугою» для І.Соркіна, і в цьому зв'язку у фінансово-банківській сфері не варто чекати поліпшень. «Особливих ініціатив не буде. Буде, радше, видимість цінової стабільності гривні і спроби управління державними фінансами в ручному режимі. Рано чи пізно, все це закінчиться економічним і фінансовим вибухом, але поки що фінансовій системі України не довіряють - ні на Заході, ні на Сході. А це означає, що Україна з фінансової точки зору не цікава», - упевнений парламентарій.

У свою чергу лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагає створення спецкомісії для розслідування факту неконституційного голосування за призначення голови НБУ, коли народні депутати голосували не тільки за себе, але і за своїх колег.

Водночас лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що новий голова Національного банку України Ігор Соркін є цілком легітимним попри те, що представники опозиції ставлять під сумнів процедуру голосування за ухвалення відповідного рішення.

Вельми стриманими виявилися коментарі учасників ринку. Представник одного з українських банків в інтерв'ю УНІАН заявив, що призначення І.Соркіна головою НБУ - цілком природний і логічний крок, оскільки раніше він обіймав посаду першого заступника голови НБУ, курирував банківський нагляд і тому добре розбирається в поточних проблемах банківського ринку. «Банкіри очікують, що політика Національного банку в результаті такого призначення не зміниться», - заявив банкір на умовах анонімності.

З цим згодні й опитані УНІАН банківські аналітики, упевнені, що істотних змін на ринку не буде, так само як не буде й інших кандидатур на посаду голови НБУ. «Голову НБУ в умовах нинішньої ситуації в банківській системі чекає серйозна робота і відповідальність, яку ніхто не захоче на себе брати. Тому за відсутності інших охочих нинішнє призначення (І.Соркіна - УНІАН) - порожня формальність, можливо навіть, тимчасовий варіант, до того моменту, поки не заспокоїться ринок і не з'являться охочі», - підкреслюють експерти.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня І.Соркін був призначений виконувачем обов'язків голови Національного банку України, після того як 24 грудня Президент своїм указом призначив тодішнього голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

І.Соркін має 3-й ранг держслужбовця. Нового голову НБУ називають креатурою близького до голови держави Сергія Арбузова, якого з грудня призначено першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова.

Нагадаємо, згідно з Конституцією, голова НБУ призначається строком на 7 років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.

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ВР достроково припинила повноваження депутата Прасолова - міністра Мінекономрозвитку

Верховна Рада України ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від Партії регіонів Ігоря Прасолова.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 229 із 383 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції “Батьківщина”, “УДАР”, “Свобода”. Водночас відповідне рішення підтримав 191 депутат з фракції Партії регіонів, 30 – із фракції КПУ та 8 позафракційних.

Як повідомляв УНІАН, І.Прасолов наприкінці грудня був призначений міністром економічного розвитку і торгівлі.

Верховна Рада кілька разів, зокрема 25 грудня та 10 січня, намагалася достроково припинити депутатські повноваження І.Прасолова, однак жодного разу не вистачало необхідної кількості голосів.

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Місія МВФ приїде до України 24 січня, повідомив Соркін

Місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив новопризначений голова НБУ Ігор Соркін в ході його представлення на новій посаді.

«24 числа (24 січня - УНІАН) приїде місія (місія МВФ - УНІАН), - сказав І.Соркін.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня минулого року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 року. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., одначе був відкладений.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою заморозили через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.

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Головним завданням Нацбанку в 2013 році Соркін назвав зміцнення гривні

Новопризначений голова Національного банку України Ігор Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням Нацбанку в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час свого подання у Верховній Раді.

«У 2013 році ми продовжимо зміцнення довіри до гривні і закликаємо обережніше ставитися до коментарів щодо національної валюти», - сказав І.Соркін.

Серед пріоритетних завдань Національного банку він назвав зниження процентних ставок за кредитами, збільшення рефінансування банків, а також приведення банківського контролю відповідно до вимог ЄС.

«Національний банк України докладе максимум зусиль для налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями — МВФ і Світовим банком», - сказав І.Соркін.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, Верховна Рада України призначила Ігоря Соркіна головою Національного банку України. За це рішення проголосував 231 депутат при необхідних 226.

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Мін'юст пропонує спростити процедуру припинення підприємницької діяльності

Міністерство юстиції пропонує спростити процедури припинення суб’єктів господарювання шляхом обмеження максимального строку заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, та фізичної особи-підприємця, яка припиняє підприємницьку діяльність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний проект закону Мін‘юст оприлюднив на своєму сайті (рубрика «Обговорюємо законопроекти») для надання пропозицій та зауважень.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, законопроект розроблено з метою спрощення процедури припинення суб’єктів господарювання, скорочення термінів процедури їх припинення, зменшення витрат коштів і часу суб’єктів господарювання, пов’язаних з процедурою припинення, а також скорочення часу на проведення перевірок, пов’язаних з припиненням суб’єкта господарювання.

Міністр наголосив, що обтяжливість процедур припинення суб’єкта господарювання є загальновідомою, в державі існує нагальна потреба спростити таку процедуру. Одним зі шляхів вирішення цього питання є зниження строку заявлення кредиторами своїх вимог до двох місяців.

Для цього проектом Закону передбачається внести зміни до Цивільного та Господарського кодексів України. Зокрема, норму Господарського кодексу України про те, що строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію, пропонується замінити положенням, що такий строк «не може становити менше двох і більше трьох місяців».

До того ж, передбачається, що законодавче врегулювання таких строків стане додатковими заходами для зменшення корупційних проявів за рахунок виконання посадовими особами відповідних державних органів своїх повноважень в межах встановлених законом. А також унеможливить тиск контролюючих органів на суб’єктів господарювання під час проведення перевірок, пов’язаних з припиненням суб’єкта господарювання.

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Кабмін має намір затвердити програму розвитку внутрішнього ринку у січні

Кабінет Міністрів України має намір доопрацювати і остаточно затвердити програму розвитку внутрішнього ринку вже в січні 2013 року. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Найближчим часом уряд розгляне Програму розвитку внутрішнього ринку, над нею зараз напружено працюють усі міністерства і апарат Кабінету Міністрів. Сподіваюся, що в січні ми її остаточно затвердимо», - написав М.Азаров.

Глава уряду також повідомив, що вчора під час зустрічі з провідними економістами обговорювалася поточна фінансово-економічна ситуація в країні та перспективи на 2013-2014 роки. «У найближчі півроку ми можемо прогнозувати певну стабілізацію зовнішніх факторів, і дуже важливо, щоб діючі в країні внутрішні фактори зростання були максимально задіяні, щоб використовувати цю ситуацію на зовнішніх ринках», - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 січня, під час засідання уряду прем'єр-міністр Микола Азаров закликав міністрів докласти необхідних зусиль для нормалізації ситуації у сфері внутрішньої торгівлі і затвердити новий закон про внутрішню торгівлю, на розробку якого відведено один місяць. Глава уряду підкреслив, що під час наведення порядку у сфері внутрішньої торгівлі необхідно звернути увагу на низку найважливіших проблем. Зокрема, йдеться про врегулювання питання торгівельних націнок, які у низці випадків становлять від 50% до 100% ціни товару, про стимулювання торгівлі в сільській місцевості, а також про паритет імпортних і вітчизняних товарів на квадратний метр торгових площ - зараз диспропорція, за словами прем'єр-міністра, становить 80% на 20% на користь імпортних товарів.

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«АероСвіт» виключено з системи BSP IATA

Авіакомпанію «АероСвіт» виключено з міжнародної системи оплати за авіаперевезення BSP IATA.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю на брифінгу повідомив голова Державіаслужби України Анатолій Колісник.

«Так, це підтверджується. «АероСвіт» виключено з BSP IATA. Тому вони скорочують кількість рейсів», - сказав він.

А.Колісник також повідомив, що BSP IATA зробила це з власної ініціативи.

«Це їх ініціатива, що BSP IATA припинила обслуговувати «АероСвіт». BSP IATA заарештувала певну суму за продаж авіаквитків «АероСвіту». Вона оцінюється в близько 6-7 мільйонів доларів, і припинила подальше обслуговування «АероСвіту», - сказав він.

Водночас А.Колісник відзначив, що зазвичай дії BSP IATA у подібних випадках «більш м'які і поступові».

Крім того, він повідомив, що на сьогодні до Державіаслужби не надходили заявки на напрямки, на які раніше літав «АероСвіт».

Довідка УНІАН. Система взаєморозрахунків BSP (Billing and Settlement Plan) забезпечує продаж пасажирських авіаперевезень акредитованими агентами IATA.

Система взаєморозрахунків дозволяє спростити процес оформлення авіаквитків, підготовку звітів про продаж і проведення взаєморозрахунків між агентами і авіакомпаніями за надані послуги.

Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена у 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". На сьогодні обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 27 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 19 середньомагістральних Boeing 737. Також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. Є членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з 1996 року і членом Асоціації Європейських авіакомпаній з 2008 року.

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ВР визнала чинність законодавства РФ на території України - Пинзеник

Сьогоднішнім голосуванням за поданий урядом закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, в яких розташовано об’єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» український парламент визнав, що на території України можуть діяти закони іншої країни – Росії. Про це йдеться в коментарі народного депутата України (фракція «УДАР Віталія Кличка») Віктора Пинзеника, переданому агентству УНІАН.

Він зауважив, що стаття 5 Угоди передбачає поширення дії російського законодавства на військовослужбовців Чорноморського флоту РФ, які дислокуються на території України, включених до складу аварійно-рятувальних формувань, на час участі в діях з попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах України, в яких дислокуються об'єкти ЧФ Росії.

В.Пинзеник також звернув увагу на статтю 9 Угоди, яка передбачає, що у випадку заподіяння шкоди фізичній чи юридичній особі України запрошеною стороною відшкодування цієї шкоди здійснюється стороною, що зробила запрошення (українською). Коментуючи дану норму, він зазначив: «Один заподіює шкоду, а відшкодовувати має інший».

В.Пинзеник зазначив, що є питання і до переліку надзвичайних ситуацій, що підпадають під дію Угоди (Додаток №1), де йдеться про пожежі, вибухи, загроза викиду або викид хімічно небезпечних речовин, авіаційні аварії (катастрофи). «Абсолютно очевидно, що Угода мала б регулювати питання розслідування причин таких ситуацій. І не тільки розслідування, а й відшкодування шкоди, заподіяної населеним пунктам України.Але Уряд «забув» про такі важливі моменти Угоди», - сказав він.

В.Пинзеник наголосив, що фракція «УДАР Віталія Кличка» пропонувала повернути Угоду Уряду, доручити йому провести додаткові переговори з Урядом РФ, підготувати новий пакет Угоди, вилучивши з нього норму щодо чинності російського законодавства на території України та передбачити відповідальність за заподіяну шкоду в населених пунктах внаслідок як самих надзвичайних ситуацій, так і дій по їх попередженню чи ліквідації, порядку розслідування причин надзвичайних ситуацій. «Однак, не в моді нинішнього парламенту читати документи чи прислуховуватися до аргументів, логіки», - додав він. При цьому наголосив: «Парламент прийняв безпрецедентне рішення - схвалювані чи уже схвалені ним закони в певний час, щодо певних категорій осіб, на певній території України діяти не будуть».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, Верховна Рада України ухвалила Закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків в населених пунктах, в яких розташовані об’єкти Чорноморського флоту РФ на території України”. За дане рішення проголосували 228 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Це питання ставилось повторно на голосування, оскільки при першому голосуванні за ратифікацію угоди проголосували лише 222 (при необхідних 226 - УНІАН) народних депутатів.

В угоді передбачено, що на військовослужбовців ЧФ РФ, які дислокуються на території України, поширюється дія законодавства РФ.

На осіб, включених до складу аварійно-рятувальних формувань на території України, на час участі в діях з попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків в місцях дислокації об’єктів ЧФ РФ на території України поширюється дія законодавства України.

В угоді зазначається, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій РФ надає допомогу Україні після офіційного звернення.

Матеріально-технічне забезпечення аварійно-рятувальних формувань української сторони повинно бути достатнім для ведення автономних дій на місці, принаймні, протягом 72 годин.

Також Угодою передбачено, що українська сторона забезпечує “безперешкодне пересування в зону надзвичайної ситуації, пожежі, а також повернення в місця дислокації транспортних засобів, устаткування, спорядження і осіб, які входять до складу аварійно-рятувальних формувань російської сторони, які дислокуються на території України”.

Угода укладається на термін дії угоди між Україною та РФ про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 28 травня 1997 року.

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Індекс продовольчих цін ФАО за підсумками 2012 року знизився на 7%

Середнє значення Індексу світових продовольчих цін ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (від англ. Food and Agriculture Organization, FAO) за підсумками 2012 року становило 212 пунктів, що на 7% нижче за аналогічний показник 2011 року.

Згідно з доповіддю ФАО, найістотнішим у 2012 році було зниження індексів цін на цукор (17,1%), молочні продукти (14,5%) і рослинні олії (10,7%).

Водночас зниження цін на цукор пояснюється зростанням глобального виробництва цього товару протягом трьох останніх сезонів і високим рівнем експортних поставок цукру в збутовому сезоні 2012-2013 років, особливо в Бразилії. Середньорічне зниження цін на молочні продукти продиктоване рекордно низькими цінами на них у середині року. Наголошується, що «в цілому ринок молочної продукції залишається збалансованим, водночас він все більшою мірою залежить від змін рівня пропозиції, зумовлених пасовищними умовами, а також від наявності і доступності кормів». Основною причиною зниження цін на рослинні олії і жири в доповіді названо нарощування світових запасів пальмової олії.

Менш значне зниження продемонстрували ціни на зернові культури (2,4%) і м'ясо (1,1%).

Мінімальне значення індексу ФАО було зафіксовано в червні 2012 року на рівні 200 пунктів. Індекс продовольчих цін ФАО знижувався упродовж останніх 3 місяців 2012 року. Зокрема, грудневе зниження індексу пояснювалося скороченням світових цін на основні види зерна, а також рослинні олії і жири.

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