У Південній Кореї через витік соляної кислоти на хімзаводі евакуювали 800 людей

Витік соляної кислоти стався на заводі з виробництва полісилікону компанії Woongjin Polysilicon у Південній Кореї, евакуйовано майже 800 осіб.

За словами представників місцевої поліції, витік було зафіксовано близько 11.00 за місцевим часом на одній з 200-тонних цистерн із соляною кислотою, передає РІА «Новости».

За попередньою інформацією, витік міг статися через замерзання частини системи в результаті холодів, що тримаються останнім часом у Південній Кореї.

Після виявлення витоку хімікату місцева поліція почала екстрену евакуацію жителів районів, розташованих поряд із заводом Woongjin Polysilicon. До цього часу було евакуйовано близько 760 осіб, які проживають у радіусі 1,5 кілометра від заводу. До місця НП прибули наряди пожежників. Рух транспорту в районі інциденту призупинено.

Завод компанії Woongjin Polysilicon розташовано приблизно за 270 кілометрів на північний захід від столиці Південної Кореї Сеула.