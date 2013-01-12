Томенко: риторика влади зводиться до принципу «мовчати, терпіти і просити»

Народний депутат, один з лідерів «Батьківщини» Микола Томенко вважає, що риторика спілкування влади з українським суспільством зводиться до принципу «мовчати, терпіти і просити».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, за словами політика, якщо проаналізувати риторику влади по відношенню до опозиції, всього українського суспільства протягом попередніх років, то можна сказати, що якихось принципових змін не відбулося. «Фактично риторика влади зводиться до наступного: опозиції пропонують мовчати, народу терпіти, а громадськості та місцевому самоврядуванню просити», - сказав він.

За словами М.Томенка, така парадигма відносин пропонується з боку чинного Президента, оновленого керівництва парламенту та оновленого складу уряду. Зокрема, за словами одного з лідерів партії «Батьківщини», новий голова Верховної Ради Володимир Рибак запропонував не перетворювати Погоджувальну раду парламенту на місце для політичних дискусій.

«Виходячи з цього, можна очікувати, що нам найближчим часом запропонують не вести політичні дискусії і під час засідань Верховної Ради. Найкращий формат для влади - це мовчазна опозиція, яка, як каже новий глава Нацбанку, не має права публічно обговорювати курс валюти, скільки залишилося золотовалютних запасів, аби не заважати владі», – сказав М.Томенко.

При цьому, додав він, терпіти пропонує українському народу Президент України у своїх небагаточисельних виступах, при цьому вчергове обіцяючи «покращення добробуту». В той же час формат відносин прем’єр-міністра та уряду з представниками місцевого самоврядування, коли ті звертають увагу на невиплату зарплат та пенсій, чи невиконання бюджетних програм, зводиться до рекомендації глави уряду «просити». «Прем’єр говорить їм, що треба просити, і якщо попросите, то будуть виконуватися програми», – сказав М.Томенко.

За його словами, якщо даний світогляд чинного Президента, оновленого уряду та нового керівництва ВР збережеться у форматі «мовчати, терпіти і просити», то слід очікувати не тільки банкрутства влади, а й можливого краху України як демократичної, європейської та незалежної країни.

«Це означає, що влада, яка не чує опозицію, не звертає увагу на суспільство, громадськість та місцеве самоврядування, просто опиниться в ситуації, коли спочатку будуть відкинуті залишки демократичної європейської України, а потім і незалежної України», – сказав М.Томенко.

Він нагадав, що критичною ситуація була в кінці 2012 року, коли влада не здатна була вчасно виплатити заробітні плати бюджетникам, але, як кажуть джерела в уряді, вдалося переконати Китай активніше перераховувати гроші відомого кредиту для сільського господарства і частина цього траншу дала можливість вирішити проблему з пенсіями та заробітними платами. В той же час, наголосив М.Томенко, виживати за рахунок кредитів Китаю та Росії, це означає, що не сьогодні так завтра ситуацію можна не втримати.