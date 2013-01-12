У Чехії завершилися перші прямі всенародні вибори Президента

У Чехії сьогодні завершилися перші прямі всенародні вибори Президента.

Вибори в Чехії проходили протягом двох днів для зручності виборців – 11 і 12 січня. Виборчі дільниці з виборів глави держави закрилися в Чехії о 14.00 (15.00 за Києвом), почався підрахунок голосів.

У виборах Президента Чехії брали участь дев'ять кандидатів: Мілош Земан, Ян Фішер, Володимир Франц, Карел Шварценберг, Йіржі Дінстбір, Пшемисл Соботка, Яна Бобошикова, Таня Фішерова і Зузана Ройтова.

У випадку, якщо Президент Чехії не буде обраний у першому турі, другий тур голосування відбудеться 25 і 26 січня, передає РІА «Новости».

Новий Президент Чехії вперше обирається всіма громадянами країни в ході всенародного голосування - відповідний конституційний закон про запровадження прямих виборів глави держави підписав Вацлав Клаус у лютому минулого року. Раніше глава держави обирався в Чехії на спільному засіданні обох палат парламенту. Так були обрані президентами Вацлав Гавел (1993-2003) і діючий глава держави В.Клаус (із 2003).

Попередні результати першого туру голосування будуть відомі пізно ввечері 12 січня.

"Вважаю, що після закриття виборчих дільниць між 18.00 і 19.00 ми зможемо отримати дані з 99% дільниць", - сказав Чеському інформаційному агентству ЧТК заступник голови державного Чеського статистичного управління Станіслав Драпал.