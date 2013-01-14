Кожара і Лавров залишилися задоволеними переговорами у Чернівцях. Підписано низку документів

Міждержавні переговори міністрів закордонних справ України та Російської Федерації Леоніда Кожари та Сергія Лаврова у Чернівцях завершилися підписанням підсумкового Протоколу засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії та Планом взаємодії між МЗС України та Росії на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, після церемонії урочистого підписання цих документів міністри провели брифінг для преси.

За словами Л.Кожари, він задоволений тим, що цей рік почався з успішних переговорів.

«В цьому році починається реалізація дуже широкої програми двостороннього співробітництва не лише на рівні МЗС, гадаю, що в наступному році будуть зустрічі на багатьох рівнях, в тому числі й на найвищому рівні», - зазначив міністр.

Він повідомив, що «переговори показали, що в нас багато співпадаючих позицій».

«Ми з колегою детально обговорювали цілу низку дуже актуальних питань міжнародної політики, що представляє для наших країн взаємний інтерес. Співпраця між країнами буде продовжена і суттєво активізується. Цьому також буде сприяти і головування України в ОБСЄ упродовж цього року», - сказав Л.Кожара

При цьому глава українського зовнішньополітичного відомства висловив упевненість, що потенціал наших відносини в економічній сфері треба розвивати і постійно нарощувати.

«На плановій основі розвивається активний діалог між зовнішньополітичними відомствами України та Росії. Наглядним свідченням цього стало підписання сьогодні Плану дій між міністерствами закордонних справ України та Росії на наступний рік», - наголосив Л.Кожара.

У свою чергу С.Лавров також висловив глибоке задоволення результатами сьогоднішніх переговорів у Чернівцях. За його словами, вони відбуваються в той час, коли українсько-російські відносини перебувають на підйомі, в інтенсивному політичному діалозі на всіх рівнях.

«Безперечно, фундаментом нашої взаємодії є економіка…Ми сьогодні говорили про ці перспективи, які перед нами відкриваються, в тому числі в зв’язку з набуттям чинності і для України, і для Росії Угоди про зону вільної торгівлі в Співдружності незалежних держав», - сказав керівник російського зовнішньополітичного відомства.

С.Лавров повідомив, що в цьому напрямку «будуть відкриватися додаткові можливості для інтенсивних інтеграційних процесів, в яких Росія та Україна взаємовигідно братимуть участь».

Ще однією важливою сферою спільної роботи Підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії російський міністр назвав прикордонне співробітництво

«Ще одна важлива сфера нашої спільної роботи Підкомітету, яка безпосередньо зачіпає інтереси українців та росіян, це прикордонне співробітництво», - сказав С.Лавров.

«Ми прагнемо до того, щоб прикордонні питання вирішувалися таким чином, щоб максимально сприяти спілкуванню між росіянами та українцями, щоб вони мали можливість перетинати кордон максимально комфортно і в зручний час. На рахунок цього вже прийнято конкретні рішення, які втілюються в життя», - підкреслив керівник російського МЗС.

«Ми активно взаємодіємо з нашими українськими друзями по лінії закордонних представництв у справі захисту прав наших громадян двох країн, які потрапляють у важку ситуацію за кордоном», - наголосив С.Лавров.

Він висловив загальне задоволення співпрацею Підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії: «Ми задоволені, як наші делегації взаємодіють та узгоджують свої кроки в міжнародних організаціях, включаючи ООН, Організацію з безпеки та співробітництва у Раді Європи та в інших структурах, включаючи Організацію Чорноморського економічного співробітництва».

С.Лавров наголосив, що Росія підтримала обрання України на пост голови ОБСЄ.

«Будемо виходити з того, що цей рік пройде під знаком активної роботи по всіх напрямках. Я переконаний в тому, що така країна, як Україна, країна з найдосвідченішою дипломатією, зможе зіграти таку об’єднавчу роль на посаді чинного голови ОБСЄ», - підкреслив керівник російського зовнішньополітичного відомства.

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