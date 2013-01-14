ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Пенсійний фонд зобов'язав «спрощенців» відзвітувати на півтора місяці раніше» пише: фізособи-підприємці (у тому числі «спрощенці») зобов'язані подавати до органів ПФУ щорічну звітність до 10 лютого, а не до 1 квітня, як було раніше...

http://delo.ua/businessman/pensionnyj-fond-objazal-uproschencev-otchitatsja-na-poltora-mesjaca-194483/

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Також «Дело» у публікації «Як Кабмін наповнюватиме бюджет у найближчі два роки» пише: уряд завершує роботу над проектом Держпрограми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Одна з головних цілей документа - оперативне складання переліку антикризових заходів, покликаних стабілізувати ситуацію в економіці...

http://delo.ua/ukraine/kak-kabmin-budet-napolnjat-bjudzhet-v-blizhajshie-dva-goda-194476/

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«Дело» у публікації «Пожвавлення автокредитування в 2013 році не відбудеться - банкіри» пише: високі відсоткові ставки і незмінні вимоги до платоспроможності - таким буде цей рік для охочих придбати автомобіль у кредит...

http://delo.ua/finance/ozhivlenie-avtokreditovanija-v-2013-godu-ne-sostoitsja-bankiry-194414/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Промисловий імпульс», у якому пише: новостворене Міністерство промислової політики, від якого кілька років тому відмовилися під час адміністративної реформи, очолить Сергій Зубов - глава "Атомкомплекту", якого пов'язують із секретарем Ради національної безпеки і оборони Андрієм Клюєвим. Кандидатуру минулого тижня схвалив Кабінет Міністрів. Експерти вважають, що прихід Сергія Зубова до Кабміну говорить про глобальні перестановки в уряді, що готуються, і повернення до нього Андрія Клюєва...

http://www.kommersant.ua/doc/2104383

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Валюта втратила позиції», у якому пише: Нацбанк зумів переконати населення зберігати кошти у гривні. У грудні, на тлі загрози введення податку з продажу, валюти було викуплено всього на 210 млн дол. більше, ніж продано. Такого результату в останньому місяці року не вдавалося досягти упродовж останніх трьох років. До кінця року українці віддали перевагу розміщенню гривні на депозитах, що дозволило банківській системі лише за останній місяць залучити 6,4 млрд грн, або чверть річного приросту вкладів в національній валюті. І все ж у ситуації, що склалася, говорити про зростання довіри до гривні не варто, зазначають учасники ринку...

http://www.kommersant.ua/doc/2104386

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«Сегодня» в публікації «Бензин в Україні може бути дешевше 1 євро за літр» пише: у неділю ціни на бензин нарешті пішли вниз. В однієї з великих мереж А-95 подешевшав на 10 коп./л - з 11,1 до 11 грн. Експерти прогнозують, що цьому прикладу послідують й інші оператори...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Benzin-v-Ukraine-mozhet-byt-deshevle-1-evro-za-litr.html

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Також «Сегодня» в публікації «Безвізовий режим з ЄС Україна чекає в 2015 році» пише: нашій країні обіцяють нові домовленості з Євросоюзом за візами 25 лютого, одначе є низка питань...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Bezvizovyy-rezhim-s-ES-Ukraina-zhdet-v-2015-godu.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Баланс тижня: опозиція програла "кадрову" партію, новий міністр закордонних справ "дебютує" на Буковині, «Аеросвіт» застряг у зоні турбулентності» пише: на цьому тижні найцікавішою колізією була кадрова. Вона продемонструвала, що Президент і його оточення повністю контролюють ситуацію у країні, а опозиція - цілком керований механічний інструмент. Макроекономічні новини традиційно були негативними. Не завершився і скандал з "Аеросвітом"...

http://economics.unian.net/rus/detail/153169

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Уряд дозволив 45 обраним отримувати необмежені зарплати» пише: список бюджетних установ з особливими заслугами керівників перед країною затверджений Дмитром Медведєвим...

http://izvestia.ru/news/542808

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«Ведомости» у публікації «Росію може чекати подальше сповільнення темпів зростання економіки» пишуть: на думку експертів, в 2013 році у РФ інфляція залишиться високою, а чистий відтік капіталу - значним...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7933391/zatuhayuschaya_rossiya

(УНІАН)